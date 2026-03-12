Видео
Главная Новости дня Белецкий объяснил, почему важна подготовка гражданских к войне

Белецкий объяснил, почему важна подготовка гражданских к войне

Дата публикации 12 марта 2026 19:35
Подготовка гражданских к войне могла бы оказать значительное влияние на линию фронта, — Билецкий
Андрей Билецкий на Всеукраинском форуме "НАЦСПРОТИВ 2026". Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Массовая гражданская подготовка населения к боевым действиям должна была быть введена в Украине еще как минимум 10 лет назад. Это позволило бы избежать больших потерь среди добровольцев в начале полномасштабного вторжения и изменить линию фронта.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий на Всеукраинском форуме "НАЦСПРОТИВ 2026", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в четверг, 12 марта.

Билецкий о важности гражданской подготовки к боевым действиям

Как отметил командир Третьего армейского корпуса, отсутствие системной подготовки гражданского населения привело к значительным потерям в 2022 году.

"У этого неорганизованного добровольчества есть и негативная сторона, о которой неправильно не сказать. Это на самом деле неподготовленность этих людей, прекрасных людей, прекрасных украинцев, прекрасных солдат в моральном плане. Готовых воинов, но не профессиональных воинов. И это, безусловно, в том числе причина большого количества наших потерь в 2022 году", — заявил Билецкий.

Он добавил, что введение такой подготовки несколько лет назад помогло бы также держать линию фронта в совершенно ином виде.

"Если бы мы имели 10 лет массовой гражданской подготовки населения к таким действиям, я убежден, что линия фронта сейчас проходила бы значительно ближе к украинской границе. А может и по украинской границе. А может и не было бы никакой линии фронта. Потому что нападать на подготовленного врага — это не совсем то, что нападать, как минимум, на то, что ты считаешь неподготовленным", — отметил командир Третьего армейского корпуса.

Ранее стало известно, что украинские военные должны получить как минимум вдвое больше дронов в этом году. Агентство оборонных закупок по поручению Минобороны законтрактовало рекордные объемы мультикоптеров для фронта.

В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что по состоянию на 12 марта украинские военные наносят врагу значительные потери. Только за последние сутки были поражены три района сосредоточения живой силы, артсистемы и пункты управления БпЛА.

Автор:
Ольга Антоновская
