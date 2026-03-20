Зеленський розповів про провал Росії на фронті на великі втрати

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна, на його думку, допомагає Великій Британії та світу у сфері безпеки. Президент назвав Україну "номером один" завдяки дронам і системам радіоелектронної боротьби та сказав, що жодна інша країна не може за один день знищити 500 іранських дронів.

Про це глава держави розповів в короткому інтерв'ю блогеру Максу Кіменку, повідомляє Новини.LIVE.

Макс Кіменко, британський блогер з України, зумів розшукати Володимира Зеленського і затримати його на кілька хвилин для короткої розмови.

Під час бесіди Зеленський заявив, що Росія не перемагає. За його словами, російська сторона не досягла жодної цілі, яку ставила перед собою на початку повномасштабної війни. Він нагадав, що Москва прагнула повністю окупувати Донбас, але цього не сталося. Так само, за словами президента, Росія хотіла захопити українську столицю, але й цього їй не вдалося.

"Вони хотіли повністю, на 100%, окупувати Донбас. Вони цього не досягли. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Цього вони теж не досягли. Зараз вони втрачають 30 000–35 000 людей на місяць", — розповів Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, як виглядає ситуація на фронті за останній рік-два, Зеленський сказав, що українські сили залишилися майже на тих самих позиціях. Він наголосив, що зростають лише втрати, а російські війська не здатні прорвати українські оборонні лінії, хоча намагаються робити це щодня. Саме тому, за його словами, відсутність перемоги на полі бою Росія намагається компенсувати ударами ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Під час інтерв'ю Кіменко також запитав, як Україна допомагає Великій Британії. Зеленський відповів, що сьогодні країна є "номером один" у сфері безпеки.

"Сьогодні ми є номер один у сфері безпеки завдяки використанню наших технологій. Дрони та системи радіоелектронної боротьби. У світі немає країни, яка б могла, наприклад, за один день знищити 500 іранських дронів. Я впевнений, що ми досягнемо успіху", — відповів президент.

Окремо глава держави висловився про партнерські стосунки з лідерами інших країн. Він додав, що в України наразі найгірші стосунки вибудувалися з Угорщиною. Втім, є низка країн, які дуже прихильні до України і всебічно допомагають.

"Найкраща "хімія" у нас з Францією, Великою Британією, Фінляндією, Данією, Польщею. Найгірше — з Угорщиною. Але це не стосується людей. Це стосується особистостей. Я не люблю дипломатичних фраз. Просто щоб бути ввічливим до когось. Я не хочу бути ввічливим. Я хочу бути сильним для своєї країни і дуже чесним з нашими партнерами", — повідомив Володимир Зеленський.

Наприкінці розмови президент поділився баченням України через 10 років. Він сказав, що для нього дуже важливо, аби країна залишалася незалежною. Також Зеленський висловив сподівання, що молодь, яка зараз навчається у школах чи університетах, повернеться і буде відновлювати Україну, бо, за його словами, держава потребує цих людей.

