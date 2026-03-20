Зеленский рассказал о провале России на фронте на большие потери

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина, по его мнению, помогает Великобритании и миру в сфере безопасности. Президент назвал Украину "номером один" благодаря дронам и системам радиоэлектронной борьбы и сказал, что ни одна другая страна не может за один день уничтожить 500 иранских дронов.

Об этом глава государства рассказал в коротком интервью блогеру Максу Кименко, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский раскрыл данные о потерях российских войск на фронте

Макс Кименко, британский блогер из Украины, сумел разыскать Владимира Зеленского и задержать его на несколько минут для короткого разговора.

Во время беседы Зеленский заявил, что Россия не побеждает. По его словам, российская сторона не достигла ни одной цели, которую ставила перед собой в начале полномасштабной войны. Он напомнил, что Москва стремилась полностью оккупировать Донбасс, но этого не произошло. Так же, по словам президента, Россия хотела захватить украинскую столицу, но и этого ей не удалось.

"Они хотели полностью, на 100%, оккупировать Донбасс. Они этого не достигли. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Этого они тоже не достигли. Сейчас они теряют 30 000-35 000 человек в месяц", — рассказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, как выглядит ситуация на фронте за последний год-два, Зеленский сказал, что украинские силы остались почти на тех же позициях. Он отметил, что растут только потери, а российские войска не способны прорвать украинские оборонительные линии, хотя пытаются делать это ежедневно. Именно поэтому, по его словам, отсутствие победы на поле боя Россия пытается компенсировать ударами ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Во время интервью Кименко также спросил, как Украина помогает Великобритании. Зеленский ответил, что сегодня страна является "номером один" в сфере безопасности.

"Сегодня мы номер один в сфере безопасности благодаря использованию наших технологий. Дроны и системы радиоэлектронной борьбы. В мире нет страны, которая бы могла, например, за один день уничтожить 500 иранских дронов. Я уверен, что мы добьемся успеха", — ответил президент.

Отдельно глава государства высказался о партнерских отношениях с лидерами других стран. Он добавил, что у Украины пока худшие отношения выстроились с Венгрией. Впрочем, есть ряд стран, которые очень благосклонны к Украине и всесторонне помогают.

"Лучшая "химия" у нас с Францией, Великобританией, Финляндией, Данией, Польшей. Хуже всего - с Венгрией. Но это не касается людей. Это касается личностей. Я не люблю дипломатических фраз. Просто чтобы быть вежливым к кому-то. Я не хочу быть вежливым. Я хочу быть сильным для своей страны и очень честным с нашими партнерами", — сообщил Владимир Зеленский.

В конце разговора президент поделился видением Украины через 10 лет. Он сказал, что для него очень важно, чтобы страна оставалась независимой. Также Зеленский выразил надежду, что молодежь, которая сейчас учится в школах или университетах, вернется и будет восстанавливать Украину, потому что, по его словам, государство нуждается в этих людях.

Отдельно аналитики Института изучения войны объяснили, как ВСУ удалось сорвать планы Кремля на наступление. Российские войска вынуждены перебрасывать резервы на некоторые участки фронта и существенно замедлили темпы штурмов.

Также Владимир Зеленский указал на угрозу от боевых действий на Ближнем Востоке для поставок боеприпасов Украине. Он сообщал, что может возникнуть дефицит ракет для ПВО.

Поэтому глава государства планирует встретиться с несколькими лидерами стран-партнеров. Главными темами переговоров станут поставки ПВО и возобновление активного переговорного процесса.