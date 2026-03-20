Билецкий заявил, что пехота не должна быть "расходником" на фронте

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Пехотинец должен быть не "расходником", а самым ценным активом подразделения — именно так, по словам Андрея Билецкого, должна измениться логика внутри войска. Он считает, что реальное уважение к людям на передовой начнется только тогда, когда пехота получит высокие социальные гарантии, лучшую подготовку и станет центром всего боевого обеспечения.

Такое мнение Андрей Билецкий высказал в интервью для ТСН, цитирует Новини.LIVE.

Командир Третьего корпуса Андрей Билецкий заявил, что тема ценности человеческой жизни на фронте была критически важной не сейчас и не только в последние месяцы. По его мнению, о ней надо было говорить значительно раньше, потому что проблема была острой и в 2014 году, и после начала полномасштабной войны в 2022-м.

По его убеждению, именно пехота сегодня является самой ценной и одновременно самой дефицитной военной профессией. Поэтому, как считает командир Третьего корпуса, именно пехотинец должен иметь наибольшие социальные гарантии и самое высокое денежное вознаграждение.

"Что касается того, как возвращать уважение к пехотинцу, здесь нет простого решения. Решение будет, безусловно, комплексное. Очевидно, что пехотинец должен иметь наибольшие социальные гарантии и наибольшую, давайте так говорить, денежную оценку своей деятельности. Он должен иметь больше всего зарплаты. Так как пехотинец — это самая ценная сейчас и самая дефицитная профессия военная, то я считаю, что соответственно на него должно тратиться времени, энергии, финансов и так далее. На его подготовку значительно больше, чем на любого другого, на самом деле. На другой уровень боевой подготовки. Это уже улучшит на порядок состояние пехоты и так далее", — заявил Андрей Билецкий.

По его мнению, медики, связисты, операторы беспилотников и другие должны оценивать свою работу прежде всего из-за того, насколько она сохраняет жизнь пехотинца и повышает эффективность его действий. Только при такой модели, считает он, служба на передовой реально станет легче для пехоты.

"Первое, что я сказал, что вы все здесь обслуга пехоты и не более того. И выполняете такую функцию. Соответственно, надо менять ментальность многих командиров, убеждая их, что пехота это не расходник в первую очередь, а наиболее ценный актив любой бригады, корпуса, любого подразделения", — высказался Андрей Билецкий.

Тем временем российские войска, похоже, не ценят своих бойцов. Президент Владимир Зеленский заявил, что армия РФ понесла большие потери на фронте в течение последних месяцев.

Аналитики ISW считают, что прочная оборона ВСУ и контратаки заставили российских командиров отложить планы на наступление. Кое-где российские войска пришлось экстренно перебрасывать с других направлений.