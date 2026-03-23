Росіяни провели 619 штурмів за 4 дні: втратили понад 6000 військових

Головнкомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська з 17 до 20 березня посили наступальні дії і провели за ці дні 619 штурмів, намагаючись прорвати оборону українських військових. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках. Однак плани ворога провалилися і вони втратили понад 6090 військових убитими та пораненими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 березня.

Читайте також:

Штурми росіян на фронті

Сирський розповів, що найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Олександрівському напрямках — там зафіксовано 163 та 96 атак відповідно. Напружена ситуація також на Костянтинівському напрямку — 84 штурми та на Лиманському, Куп’янському й Очеретинському напрямках, де сумарно відбулося понад 150 бойових зіткнень.

Однак попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

"Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил. Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії", — зазначив головнокомандувач.

За його даними, за ці дні російські війська втратили 6090 військовослужбовців вбитими й пораненими. А упродовж тижня загальні втрати ворога склали близько 8 710 осіб убитими і важкопораненими. Крім того, Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

"Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами", — зазначив Олександр Сирський.

Яка ситуація на фронті

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти планували провести масштабний наступ у березні. Ворог багато разів намагався прорвати нашу оборону. Однак українські військові зірвали плани росіян.

Так, 19 березня бійці Третього армійського корпусу зірвали наймасштабнішу спробу механізованого наступу росіян на Лимансько-Борівському напрямку. Ворог залучив понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, понад 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів.

Крім того, ЗСУ змінили хід боїв у Дніпропетровській області. Вони не лише звільнили регіон від окупантів, а й змогли змінити ситуацію на фронті на свою користь.