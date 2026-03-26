В ВСУ уже видят признаки начавшегося весеннего наступления России

Военнослужащий 68 ОЕБР.

Весеннее обострение на фронте уже перешло в фазу наступательных действий российской армии. На отдельных участках после потепления враг резко нарастил активность и действует по привычной схеме мелких штурмовых групп и вклинивания вглубь.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал главный сержант 54 отдельной механизированной бригады Максим Бутолин с позывным "Молот".

Россия усилила в разы свои штурмы на фронте после потепления

"На нашем отрезке, с приходом весенней погоды подсох немного грунт и действительно активность врага увеличилась в разы, однако он применяет ту же тактику, как и всегда, малых исходных групп, вытачивания, инфильтрации", — сказал Бутолин.

Он пояснил, что такая тактика работает прежде всего там, где украинские позиции расположены не слишком плотно, а также там, где противник готов игнорировать собственные потери ради продвижения даже минимальными силами.

"Все происходит из-за того, что не слишком плотно стоят наши позиции и враг не учитывает человеческие потери. Если из десяти военнослужащих, которые выдвинулись для занятия определенного рубежа, доходит один, то у противника считается это победой", — заявил главный сержант 54 ОМБр.

Оценивая нынешнюю ситуацию шире, военный отметил, что украинские силы заранее понимали, что со сменой сезона следует ожидать оживления наступательных действий. Он подчеркнул, что эта тактика является типичной для любой армии, когда погодные условия делают почву пригодной для маневра.

"Противник, в принципе, действует шаблонно, статутно. И поэтому эта тактика, конечно, ее стоит ожидать, она уже началось, есть признаки того, что все же весеннее наступление их, оно, в принципе, уже началось, возможно, чуть раньше и не так планируемо, как должно было у противника это должно было произойти", — сказал военный.

В то же время он подчеркнул, что украинские подразделения остаются готовыми к таким действиям. По словам Бутолина, защитники держат свои позиции, хорошо знают как местность, так и самого противника, а также используют современные технологии, которые существенно увеличили потери российских войск и усложнили им приближение к украинским рубежам.

"Тем не менее, мы готовы, мы стоим на своих позициях, мы знаем противника, мы знаем местность, мы умеем и разрабатываем, пользуемся новейшими технологиями, которые значительно увеличили килл-зону противнику, поэтому им очень трудно подобраться к нашим позициям", — заявил он.

Ранее, по информации Новини.LIVE, которую озвучил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, Россия несет огромные потери на фронте. Только за четыре дня в период с 17 по 20 марта, российская армия потеряла более 6000 военных в боях. Вероятно, эти потери были связаны с попыткой России пойти в наступление на Лиманско-Боровском направлении. Для этого враги использовали несколько сотен пехотинцев, десятки единиц техники и дронов. Однако, ВСУ успешно отбили попытку штурма и нанесли им огромные потери.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что до Кремля дошла настоящая информация о ситуации на фронте, поэтому, как сообщал Владимир Зеленский, некоторых российских командиров наказали за ложь.