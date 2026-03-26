У ЗСУ уже бачать ознаки розпочатого весняного наступу Росії

Військовослужбовець 68 ОЄБР. Фото: 68 ОЄБР

Весняне загострення на фронті вже перейшло у фазу наступальних дій російської армії. На окремих ділянках після потепління ворог різко наростив активність і діє за звичною схемою дрібних штурмових груп та вклинювання вглиб.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав головний сержант 54 окремої механізованої бригади Максим Бутолін з позивним "Молот".

Росія посилила в рази свої штурми на фронті після потепління

"На нашому відтинку, з приходом весняної погоди підсох трохи ґрунт і дійсно активність ворога збільшилася в рази, проте він застосовує ту саму тактику, як і завжди, малих вихідних груп, виточування, інфільтрації", — сказав Бутолін.

Він пояснив, що така тактика працює передусім там, де українські позиції розташовані не надто щільно, а також там, де противник готовий ігнорувати власні втрати заради просування навіть мінімальними силами.

"Все відбувається через те, що не надто щільно стоять наші позиції і ворог не зважає на людські втрати. Якщо з десяти військовослужбовців, які висунулися для заняття певного рубежу, доходить один, то у противника вважається це перемогою", — заявив головний сержант 54 ОМБр.

Оцінюючи нинішню ситуацію ширше, військовий зазначив, що українські сили заздалегідь розуміли, що зі зміною сезону слід чекати пожвавлення наступальних дій. Він підкреслив, що ця тактика є типовою для будь-якої армії, коли погодні умови роблять ґрунт придатним для маневру.

"Противник, в принципі, діє шаблонно, статутно. І тому ця тактика, звісно, її варто очікувати, вона вже почалося, є ознаки того, що все ж таки весняний наступ їхній, він, в принципі, вже розпочався, можливо, трохи раніше і не так плановано, як мав у противника це мало відбутися", — сказав військовий.

Водночас він наголосив, що українські підрозділи залишаються готовими до таких дій. За словами Бутоліна, оборонці тримають свої позиції, добре знають як місцевість, так і самого противника, а також використовують сучасні технології, які суттєво збільшили втрати російських військ і ускладнили їм наближення до українських рубежів.

"Проте, ми готові, ми стоїмо на своїх позиціях, ми знаємо противника, ми знаємо місцевість, ми вміємо і розробляємо, користуємося новітніми технологіями, які значно збільшили кілл-зону противнику, тому їм дуже важко підібратися до наших позицій", — заявив він.

Раніше, за інформацією Новини.LIVE, яку озвучив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія зазнає величезних втрат на фронті. Лише за чотири дні у період з 17 до 20 березня, російська армія втратила понад 6000 військових в боях. Ймовірно, ці втрати були пов'язані зі спробою Росії піти в наступ на Лимансько-Борівському напрямку. Для цього вороги використали кілька сотень піхотинців, десятки одиниць техніки та дронів. Проте, ЗСУ успішно відбили спробу штурму та завдали їм величезних втрат.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли, що до Кремля дійшла справжня інформація про ситуацію на фронті, тому, як повідомляв Володимир Зеленський, деяких російських командирів покарали за брехню.