Україна
Покровський напрямок залишається найгарячішим: зведення Генштабу

Покровський напрямок залишається найгарячішим: зведення Генштабу

Дата публікації: 6 квітня 2026 09:00
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський. Фото: Facebook/CinCAFofUkraine

Розпочався 1503 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Росіяни завдали 72 авіаційних удари, атакували 8367 дронами-камікадзе та здійснили 3404 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Втрати РФ протягом минулої доби склали 940 осіб. Крім того, Сили оборони розбили два танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артсистем, 1953 БпЛА та 259 одиниць автомобільної техніки ворога.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 6 квітня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБи. Крім того, 83 рази РФ обстріляла позицій українських військових та вдарила по населених пунктах. Зафіксовано одне боєзіткнення.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися двічі прорвати оборону українських військових у напрямку Стариці та Вовчанська.

Яка ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили сім атак у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку росіяни двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ та прорвати оборону в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.

Яка ситуація на Лиманському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку росіяни здійснили чотири спроби прорвати оборону українських захисників у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

Яка ситуацція на Слов'янському напрямку
Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку російські окупанти атакували позиції наших оборонців двічі у районі Оріхово-Василівки.

Яка ситуація на Краматорському напрямку
Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку за минулу добу зафіксовано 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку
Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку росіяни здійснили 25 штурмових дій, атакували у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку війська РФ вісім разів атакували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку
Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували у напрямку Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку
Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три марні спроби штурмувати у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Як розповідали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб, з початку 2026 року окупанти понад 400 разів застосували проти ЗСУ небезпечні хімічні речовини. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13 тисяч таких атак.

Також ми розповідали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зміни у підготовці військових. Він повідомив, що зараз акцент роблять на протидії ворожим безпілотникам. Для цього командування змінює програми навчань.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
