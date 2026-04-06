Покровський напрямок залишається найгарячішим: зведення Генштабу
Розпочався 1503 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Росіяни завдали 72 авіаційних удари, атакували 8367 дронами-камікадзе та здійснили 3404 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Втрати РФ протягом минулої доби склали 940 осіб. Крім того, Сили оборони розбили два танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артсистем, 1953 БпЛА та 259 одиниць автомобільної техніки ворога.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті 6 квітня
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБи. Крім того, 83 рази РФ обстріляла позицій українських військових та вдарила по населених пунктах. Зафіксовано одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися двічі прорвати оборону українських військових у напрямку Стариці та Вовчанська.
На Куп'янському напрямку росіяни здійснили сім атак у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку росіяни двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ та прорвати оборону в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.
На Слов'янському напрямку росіяни здійснили чотири спроби прорвати оборону українських захисників у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.
На Краматорському напрямку російські окупанти атакували позиції наших оборонців двічі у районі Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку за минулу добу зафіксовано 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.
На Покровському напрямку росіяни здійснили 25 штурмових дій, атакували у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.
На Олександрівському напрямку війська РФ вісім разів атакували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.
На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували у напрямку Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.
На Оріхівському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.
На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три марні спроби штурмувати у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.
Як розповідали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб, з початку 2026 року окупанти понад 400 разів застосували проти ЗСУ небезпечні хімічні речовини. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13 тисяч таких атак.
Також ми розповідали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зміни у підготовці військових. Він повідомив, що зараз акцент роблять на протидії ворожим безпілотникам. Для цього командування змінює програми навчань.
