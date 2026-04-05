Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З початку великої війни РФ здійснила понад 13 тисяч хімічних атак

З початку великої війни РФ здійснила понад 13 тисяч хімічних атак

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 07:35
З початку великої війни РФ здійснила понад 13 тисяч хімічних атак
Військові у протигазах. Фото: Міноборони

Росіяни атакують українських військових не тільки традиційними засобами вогневого ураження. Окупанти також системно застосовують проти ЗСУ небезпечні хімічні речовини, які мають подразнювальну дію. Тільки протягом березня цього року сталося понад 400 таких випадків.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Хімічні атаки проти українських військових

З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони України. Для таких атак росіяни використовують газові гранати типу К-51 та РГ-Во. Крім того, речовинами CS і CN споряджають саморобні контейнери. Їх скидають з безпілотників.

Росіяни продовжують атакували Сили оборони хімічними речовинами
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

"Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль", — зазначають у Генштабі.

Використання таких речовин заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї. У мирний час речовини CS і CN можуть використовувати правоохоронці для контролю масових заворушень. Водночас використання їх у бойових умовах є незаконним.

Ці речовини не несуть смертельну небезпеку. Однак вони викликають сильне подразнення очей, а також дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, дезорієнтацію, задуху, тимчасову втрату боєздатності.

Такі атаки ворога стають інтенсивнішими у весняно-літній період. Відтак у Генштабі прогнозують збільшення кількості хімічних речовин надалі.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Олександр Сирського, ЗСУ посилюють підготовку протидії ворожим дронам. Зокрема, змінюють програми навчань. Це має зменшити ризики для військовослужбовців.

Також ми розповідали про те, що Головнокомандувач ЗСУ відвідав військових на Покровському напрямку. Сирський повідомив, що днями там зупинили наступ російських окупантів. Водночас цей напрямок залишається найгарячішим.

війна в Україні хімічна загроза атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації