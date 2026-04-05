З початку великої війни РФ здійснила понад 13 тисяч хімічних атак

Військові у протигазах. Фото: Міноборони

Росіяни атакують українських військових не тільки традиційними засобами вогневого ураження. Окупанти також системно застосовують проти ЗСУ небезпечні хімічні речовини, які мають подразнювальну дію. Тільки протягом березня цього року сталося понад 400 таких випадків.

Генштаб ЗСУ.

Хімічні атаки проти українських військових

З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони України. Для таких атак росіяни використовують газові гранати типу К-51 та РГ-Во. Крім того, речовинами CS і CN споряджають саморобні контейнери. Їх скидають з безпілотників.

"Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль", — зазначають у Генштабі.

Використання таких речовин заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї. У мирний час речовини CS і CN можуть використовувати правоохоронці для контролю масових заворушень. Водночас використання їх у бойових умовах є незаконним.

Ці речовини не несуть смертельну небезпеку. Однак вони викликають сильне подразнення очей, а також дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, дезорієнтацію, задуху, тимчасову втрату боєздатності.

Такі атаки ворога стають інтенсивнішими у весняно-літній період. Відтак у Генштабі прогнозують збільшення кількості хімічних речовин надалі.

