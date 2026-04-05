С начала большой войны РФ совершила более 13 тысяч химических атак
Россияне атакуют украинских военных не только традиционными средствами огневого поражения. Оккупанты также системно применяют против ВСУ опасные химические вещества, которые имеют раздражающее действие. Только в течение марта этого года произошло более 400 таких случаев.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Химические атаки против украинских военных
С начала полномасштабной войны зафиксировано более 13 тысяч случаев применения опасных химических веществ против Сил обороны Украины. Для таких атак россияне используют газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во. Кроме того, веществами CS и CN снаряжают самодельные контейнеры. Их сбрасывают с беспилотников.
"Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий", — отмечают в Генштабе.
Использование таких веществ запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. В мирное время вещества CS и CN могут использовать правоохранители для контроля массовых беспорядков. В то же время использование их в боевых условиях является незаконным.
Эти вещества не несут смертельной опасности. Однако они вызывают сильное раздражение глаз, а также дыхательных путей, слезотечение, кашель, дезориентацию, удушье, временную потерю боеспособности.
Такие атаки врага становятся более интенсивными в весенне-летний период. Поэтому в Генштабе прогнозируют увеличение количества химических веществ в дальнейшем.
