С начала большой войны РФ совершила более 13 тысяч химических атак

Военные в противогазах.

Россияне атакуют украинских военных не только традиционными средствами огневого поражения. Оккупанты также системно применяют против ВСУ опасные химические вещества, которые имеют раздражающее действие. Только в течение марта этого года произошло более 400 таких случаев.

Химические атаки против украинских военных

С начала полномасштабной войны зафиксировано более 13 тысяч случаев применения опасных химических веществ против Сил обороны Украины. Для таких атак россияне используют газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во. Кроме того, веществами CS и CN снаряжают самодельные контейнеры. Их сбрасывают с беспилотников.

"Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий", — отмечают в Генштабе.

Использование таких веществ запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. В мирное время вещества CS и CN могут использовать правоохранители для контроля массовых беспорядков. В то же время использование их в боевых условиях является незаконным.

Эти вещества не несут смертельной опасности. Однако они вызывают сильное раздражение глаз, а также дыхательных путей, слезотечение, кашель, дезориентацию, удушье, временную потерю боеспособности.

Такие атаки врага становятся более интенсивными в весенне-летний период. Поэтому в Генштабе прогнозируют увеличение количества химических веществ в дальнейшем.

