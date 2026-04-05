Главная Новости дня С начала большой войны РФ совершила более 13 тысяч химических атак

С начала большой войны РФ совершила более 13 тысяч химических атак

Дата публикации 5 апреля 2026 07:35
Военные в противогазах. Фото: Минобороны

Россияне атакуют украинских военных не только традиционными средствами огневого поражения. Оккупанты также системно применяют против ВСУ опасные химические вещества, которые имеют раздражающее действие. Только в течение марта этого года произошло более 400 таких случаев.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Химические атаки против украинских военных

С начала полномасштабной войны зафиксировано более 13 тысяч случаев применения опасных химических веществ против Сил обороны Украины. Для таких атак россияне используют газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во. Кроме того, веществами CS и CN снаряжают самодельные контейнеры. Их сбрасывают с беспилотников.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

"Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий", — отмечают в Генштабе.

Использование таких веществ запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. В мирное время вещества CS и CN могут использовать правоохранители для контроля массовых беспорядков. В то же время использование их в боевых условиях является незаконным.

Эти вещества не несут смертельной опасности. Однако они вызывают сильное раздражение глаз, а также дыхательных путей, слезотечение, кашель, дезориентацию, удушье, временную потерю боеспособности.

Такие атаки врага становятся более интенсивными в весенне-летний период. Поэтому в Генштабе прогнозируют увеличение количества химических веществ в дальнейшем.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Александр Сырского, ВСУ усиливают подготовку противодействия вражеским дронам. В частности, меняют программы учений. Это должно уменьшить риски для военнослужащих.

Также мы рассказывали о том, что Главнокомандующий ВСУ посетил военных на Покровском направлении. Сирский сообщил, что на днях там остановили наступление российских оккупантов. В то же время это направление остается самым горячим.

война в Украине химическая угроза атака
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей

Ольга Антоновская
