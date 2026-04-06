Покровское направление остается самым горячим: сводка Генштаба

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

Начался 1503 день полномасштабного вторжения России в Украину. За минувшие сутки было зафиксировано 120 боевых столкновений. Россияне нанесли 72 авиационных удара, атаковали 8367 дронами-камикадзе и совершили 3404 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск. Потери РФ в течение минувших суток составили 940 человек. Кроме того, Силы обороны разбили два танка, 10 боевых бронированных машин, 58 артсистем, 1953 БпЛА и 259 единиц автомобильной техники врага.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 6 апреля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три КАБа. Кроме того, 83 раза РФ обстреляла позиции украинских военных и ударила по населенным пунктам. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались дважды прорвать оборону украинских военных в направлении Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении россияне совершили семь атак в направлении Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении россияне дважды пытались атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону в направлении населенных пунктов Копанки и Лиман.

На Славянском направлении россияне совершили четыре попытки прорвать оборону украинских защитников в районах Ямполя, Закитного и Резниковки.

На Краматорском направлении российские оккупанты атаковали позиции наших защитников дважды в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении за минувшие сутки зафиксировано 19 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий, атаковали в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровно, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филиал.

На Александровском направлении войска РФ восемь раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Степного, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали в направлении Железнодорожного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три тщетные попытки штурмовать в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Как рассказывали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб, с начала 2026 года оккупанты более 400 раз применили против ВСУ опасные химические вещества. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 13 тысяч таких атак.

Также мы рассказывали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об изменениях в подготовке военных. Он сообщил, что сейчас акцент делают на противодействии вражеским беспилотникам. Для этого командование меняет программы учений.

