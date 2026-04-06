Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Покровское направление остается самым горячим: сводка Генштаба

Покровское направление остается самым горячим: сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 09:00
Покровское направление остается самым горячим: сводка Генштаба
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Фото: Facebook/CinCAFofUkraine

Начался 1503 день полномасштабного вторжения России в Украину. За минувшие сутки было зафиксировано 120 боевых столкновений. Россияне нанесли 72 авиационных удара, атаковали 8367 дронами-камикадзе и совершили 3404 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск. Потери РФ в течение минувших суток составили 940 человек. Кроме того, Силы обороны разбили два танка, 10 боевых бронированных машин, 58 артсистем, 1953 БпЛА и 259 единиц автомобильной техники врага.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 6 апреля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три КАБа. Кроме того, 83 раза РФ обстреляла позиции украинских военных и ударила по населенным пунктам. Зафиксировано одно боестолкновение.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались дважды прорвать оборону украинских военных в направлении Старицы и Волчанска.

Яка ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне совершили семь атак в направлении Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении россияне дважды пытались атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону в направлении населенных пунктов Копанки и Лиман.

Яка ситуація на Лиманському напрямку
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении россияне совершили четыре попытки прорвать оборону украинских защитников в районах Ямполя, Закитного и Резниковки.

Яка ситуацція на Слов'янському напрямку
Ситуация на Славянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении российские оккупанты атаковали позиции наших защитников дважды в районе Орехово-Васильевки.

Яка ситуація на Краматорському напрямку
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении за минувшие сутки зафиксировано 19 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку
Ситуация на Константиновском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий, атаковали в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровно, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филиал.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении войска РФ восемь раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Степного, Вербового, Калиновского.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку
Ситуация на Александровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали в направлении Железнодорожного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку
Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три тщетные попытки штурмовать в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Как рассказывали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб, с начала 2026 года оккупанты более 400 раз применили против ВСУ опасные химические вещества. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 13 тысяч таких атак.

Также мы рассказывали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об изменениях в подготовке военных. Он сообщил, что сейчас акцент делают на противодействии вражеским беспилотникам. Для этого командование меняет программы учений.

Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации