Сырский раскрыл тактику россиян возле Константиновки и Дружковки

Александр Сырский заслушивает доклад. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на передовые позиции в районе Константиновско-Дружковской агломерации, где ознакомился с тактикой противодействия штурмовым группам оккупантов. Генерал отметил стойкость 19-го корпуса, который в течение года сдерживает попытки врага прорваться к Константиновке, и оперативно решил вопрос об усилении подразделений средствами РЭБ и боеприпасами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет от Александра Сырского.

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на Константиновке

Александр Сырский снова побывал на самых тяжелых участках фронта, в частности в районе Константиновки. Здесь оккупанты ежедневно пытаются продвинуться вперед. Они действуют по одной схеме и бросают в бой небольшие группы пехоты и одновременно запускают большое количество дронов. Бойцы 19-го корпуса держат эти позиции уже почти год, не давая врагу захватить город и нанося противнику серьезные потери.

Военнослужащие на церемонии награждения во время визита Александра Сырского. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий отметил, что сейчас главной задачей для бойцов ВСУ является уничтожить логистику врага в тылу и разбивать их пехоту еще до того, как она успеет приблизиться к нашим окопам. Также Сырский отметил, что жизнь солдат является высшей ценностью во время таких напряженных боев. Командиры на местах действуют быстро и часто принимают неожиданные для врага решения, что помогает держать ситуацию под контролем.

"Особое внимание уделил анализу предложений от командиров относительно насущных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления возможностей по противодействию средствам БпЛА противника, поставки боеприпасов и других материально-технических средств", — сообщил Александр Сырский.

Кроме инспекции, Главнокомандующий встретился с воинами Национальной гвардии из подразделения "Хартия". Он лично вручил нацгвардейцам почетные награды и поблагодарил за их мужество и профессионализм.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, Александр Сырский провел переговоры с Владимиром Зеленским и отчитался о текущем состоянии на фронте. Он отметил, что украинские войска смогли увеличить дальность дроновых атак по российским войскам.

Отдельно Александр Сырский высказался о боевых действиях на фронте. Сейчас самым горячим направлением остается Покровский, где россияне не прекращают штурмовых действий.