Сырский заявил об усилении российского наступления на юге

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении российской группировки на южном направлении и активизации боевых действий. По его словам, украинские силы удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерала в субботу, 11 апреля.

Сирский посетил Южное направление

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону главнокомандующий провел совещание с командованием воинских частей и подразделений, которые выполняют боевые задачи.

"Сконцентрировали внимание на слаженности и улучшении взаимодействия в полосах ответственности. Скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны", — отметил он.

Главнокомандующий заслушал доклады командиров и отдал распоряжение по усилению обеспечения подразделений боеприпасами, беспилотниками и другими ресурсами.

"Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи", — подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что главная цель украинских военных — наносить противнику максимальные потери, истощать его и освобождать оккупированные территории.

Россия сосредотачивает силы под Гуляйполем

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российское командование определило приоритетным Гуляйпольское направление. Именно туда оккупанты перебрасывают больше всего подкрепления, уделяя меньше внимания обороне на Александровском направлении.

В то же время значительного продвижения на запад от Гуляйполя российским войскам достичь не удается. Украинские силы, наоборот, продолжают контратаки и сдерживают наступление противника.

Аналитики ISW отмечают, что Россия начала использовать стратегические резервы, в частности подразделения морской пехоты и мотострелковые бригады. Их перебрасывают в районы Гуляйполя, Александровки и Запорожья для усиления наступления.

Несмотря на это, такие действия пока не дали существенных результатов. Украинские контратаки усложняют планы российского командования и заставляют его перебрасывать силы с других направлений.

По оценкам ISW, российские войска пытаются нарастить темпы наступления, однако сталкиваются с сопротивлением украинских сил. Контратаки ВСУ создают дополнительное давление и заставляют врага распылять ресурсы.

Украинское командование, в свою очередь, продолжает укреплять оборону и координировать действия для сдерживания противника на ключевых участках фронта.

