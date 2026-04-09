Сырский проверил оборону ВСУ на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На Покровском направлении сохраняется самая высокая интенсивность боев - только за прошедшую неделю украинские защитники отбили там 260 штурмов. Чтобы усилить эффективность обороны и улучшить противодействие вражеским дронам, позиции военных посетил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский наградил бойцов, которые защищают Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на самый горячий участок фронта - Покровское направление. Во время встречи с командирами бригад и руководителем Сил беспилотных систем Робертом Бровди обсудили новые инициативы для массового уничтожения оккупантов и эффективные способы борьбы с российскими FPV-дронами.

Чтобы оценить ситуацию непосредственно на месте и поддержать бойцов, Александр Сырский совершил рабочую поездку в район ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. На передовой он провел детальные встречи с командирами штурмовых подразделений, руководством 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Главной темой разговоров стала оперативная обстановка и поиск нестандартных решений для эффективного сдерживания врага. Отдельное внимание командование уделило защите жизней пехоты от воздушных угроз.

"Обсудили детали оперативной обстановки и предложения командиров по повышению эффективности боевой работы, варианты дальнейших действий. Уделили внимание путям противодействия вражеским БпЛА, в частности FPV-дронам", — подчеркнул Главнокомандующий.

Кроме того, Сирский встретился с командующим Сил беспилотных систем ВСУ майором Робертом Бровди. Военные руководители согласовали ряд новых технологических и тактических инициатив, которые в ближайшее время должны существенно повлиять на сокращение численности российских захватчиков.

В завершение своей поездки Главнокомандующий традиционно отметил лучших военнослужащих наградами.

Он поблагодарил украинских защитников за непоколебимую стойкость, профессионализм и высокие результаты в ежедневном уничтожении противника.

Ранее Новости.LIVE сообщал о том, что АлександрСырский заявлял о тактике россиян на фронте возле Константиновки и Дружковки. Они пытаются максимально стянуть свои войска за средства логистики на фронте, поэтому бойцы ВСУ оперативно истребляют их.

Впрочем, сейчас ВСУ имеют стратегическое преимущество на фронте из-за высокой результативности работы беспилотных войск. В то же время российские войска также быстро учатся и совершенствуют свои войска и планируют значительно пополнить армию уже через несколько месяцев, как отмечал Главнокомандующий ВСУ.

Между тем российские войска продолжают штурмы на нескольких направлениях фронта. За сутки они применили по Украине более 10 тысяч беспилотников различных типов.