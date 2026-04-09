Головна Новини дня Росія застосувала понад 10 тис. дронів на фронті: зведення Генштабу

Росія застосувала понад 10 тис. дронів на фронті: зведення Генштабу

Дата публікації: 9 квітня 2026 09:30
Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Розпочалася 1506 доба широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 164 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 75 авіаційних ударів та застосував 10100 дронів-камікадзе, а також здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 9 квітня, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті

За останню добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження живої сили та одну гармату російських окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару та здійснив 106 обстрілів. Крім того, сталося одне боєзіткнення.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 9 квітня
Північно-Слобажанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському окупанти сім разів намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Купʼянському противник вісім разів атакував у бік Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.

Ситуація на Купʼянському напрямку 9 квітня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в оборону України, атакуючи в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Ставки, Діброва, Новий Мир й Лиман.

Ситуація на Лиманському напрямку 9 квітня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському упродовж минулої доби воїни Сил оборони України зупинити пʼять спроб противника просунутися вперед у напрямку Різниківки.

Ситуація на Словʼянському напрямку 9 квітня
Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському загарбники один раз атакували в бік Тихонівки.

На Костянтинівському противник здійснив 20 атак біля Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 9 квітня
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському захисники зупинили 32 штурмові дії противника у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка.

Ситуація на Покровському напрямку 9 квітня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку ворог атакував сім разів у напрямках Лісного, Олександрограду, Новоселівки та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському сталося 18 атак загарбників у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 9 квітня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник не проводив наступальних дій.

На Придніпровському окупанти здійснили пʼять штурмових дій у районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському ситуація не змінилася.

"Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту", — йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби втрати Росії склали 1040 осіб. Крім того, противник залишився без:

  • танку;
  • двох бойових броньованих машин;
  • 64 артилерійських систем;
  • реактивної системи залпового вогню;
  • 2238 дронів;
  • 229 одиниць автомобільної техніки;
  • двох одиниць спецтехніки.
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські оператори дронів чотири місяці поспіль знищують більше окупантів, ніж командування РФ встигає рекрутувати. Він відзначив ефективну роботу із застосування безпілотників.

А начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк повідомляв, що сіра зона на фронті в Харківській області суттєво зменшилася, але противник готує нові штурми. Ключовою ціллю окупантів є захоплення лівобережжя Осколу та Куп'янська-Вузлового.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
