Росія застосувала понад 10 тис. дронів на фронті: зведення Генштабу
Розпочалася 1506 доба широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 164 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 75 авіаційних ударів та застосував 10100 дронів-камікадзе, а також здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 9 квітня.
Ситуація на фронті
За останню добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження живої сили та одну гармату російських окупантів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару та здійснив 106 обстрілів. Крім того, сталося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському окупанти сім разів намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.
На Купʼянському противник вісім разів атакував у бік Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в оборону України, атакуючи в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Ставки, Діброва, Новий Мир й Лиман.
На Словʼянському упродовж минулої доби воїни Сил оборони України зупинити пʼять спроб противника просунутися вперед у напрямку Різниківки.
На Краматорському загарбники один раз атакували в бік Тихонівки.
На Костянтинівському противник здійснив 20 атак біля Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.
На Покровському захисники зупинили 32 штурмові дії противника у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка.
На Олександрівському напрямку ворог атакував сім разів у напрямках Лісного, Олександрограду, Новоселівки та в районі Новогригорівки.
На Гуляйпільському сталося 18 атак загарбників у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя.
На Оріхівському противник не проводив наступальних дій.
На Придніпровському окупанти здійснили пʼять штурмових дій у районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.
На Волинському та Поліському ситуація не змінилася.
"Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту", — йдеться у повідомленні.
Загалом упродовж минулої доби втрати Росії склали 1040 осіб. Крім того, противник залишився без:
- танку;
- двох бойових броньованих машин;
- 64 артилерійських систем;
- реактивної системи залпового вогню;
- 2238 дронів;
- 229 одиниць автомобільної техніки;
- двох одиниць спецтехніки.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські оператори дронів чотири місяці поспіль знищують більше окупантів, ніж командування РФ встигає рекрутувати. Він відзначив ефективну роботу із застосування безпілотників.
А начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк повідомляв, що сіра зона на фронті в Харківській області суттєво зменшилася, але противник готує нові штурми. Ключовою ціллю окупантів є захоплення лівобережжя Осколу та Куп'янська-Вузлового.
