Главная Новости дня Россия применила более 10 тыс. дронов на фронте: сводка Генштаба

Россия применила более 10 тыс. дронов на фронте: сводка Генштаба

Дата публикации 9 апреля 2026 09:30
Россия применила более 10 тыс. дронов на фронте: сводка Генштаба
Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Начались 1506 сутки широкомасштабного российского вторжения в Украину. За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 164 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 75 авиационных ударов и применил 10100 дронов-камикадзе, а также совершил 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в четверг, 9 апреля, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте

За последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения живой силы и одну пушку российских оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар и совершил 106 обстрелов. Кроме того, произошло одно боестолкновение.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 9 квітня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском оккупанты семь раз пытались прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Красное Первое, Синельниково, Прилепка, Лиман.

На Купянском противник восемь раз атаковал в сторону Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Новоплатоновки.

Ситуація на Купʼянському напрямку 9 квітня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался вклиниться в оборону Украины, атакуя в районах Грековки, Заречного и в сторону населенных пунктов Ставки, Диброва, Новый Мир и Лиман.

Ситуація на Лиманському напрямку 9 квітня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском за прошедшие сутки воины Сил обороны Украины остановили пять попыток противника продвинуться вперед в направлении Резниковки.

Ситуація на Словʼянському напрямку 9 квітня
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском захватчики один раз атаковали в сторону Тихоновки.

На Константиновском противник совершил 20 атак возле Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 9 квітня
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском защитники остановили 32 штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Сергеевка.

Ситуація на Покровському напрямку 9 квітня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении враг атаковал семь раз в направлениях Лесного, Александрограда, Новоселовки и в районе Новогригорьевки.

На Гуляйпольском произошло 18 атак захватчиков в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Варваровка и в районах Мирного и Гуляйполя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 9 квітня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском оккупанты совершили пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском ситуация не изменилась.

"Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта", — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки потери России составили 1040 человек. Кроме того, противник остался без:

  • танка;
  • двух боевых бронированных машин;
  • 64 артиллерийских систем;
  • реактивной системы залпового огня;
  • 2238 дронов;
  • 229 единиц автомобильной техники;
  • двух единиц спецтехники.
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, украинские операторы дронов четыре месяца подряд уничтожают больше оккупантов, чем командование РФ успевает рекрутировать. Он отметил эффективную работу по применению беспилотников.

А начальник пресс-службы бригады "Помста" Евгений Роженюк сообщал, что серая зона на фронте в Харьковской области существенно уменьшилась, но противник готовит новые штурмы. Ключевой целью оккупантов является захват левобережья Оскола и Купянска-Узлового.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
