Россия стягивает резервы к Осколу: планы оккупантов раскрыты

Военные ВСУ устанавливают антенну для дронов на Харьковщине. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Благодаря слаженной работе Сил обороны серая зона на фронте на Харьковщине существенно уменьшилась, но российская армия готовится к новым штурмам. Главной целью захватчиков остается захват левобережья Оскола и Купянска-Узлового ради восстановления своей военной логистики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник пресс-службы бригады "Помста" Евгений Роженюк.

Россияне хотят подготовить новые штурмы на Харьковщине

По убеждению военного, хоть освобожденная территория и не кажется глобальной, это яркое свидетельство высокой боевой эффективности наших подразделений.

"Это очень хороший показатель слаженных действий, артиллерии, пехоты, нашей беспилотной авиации. Мы практически врага отбросили ближе к границам с Россией, и мы имеем уменьшенную серую зону. И можем сейчас наблюдать за действиями с той стороны", — подчеркнул Роженюк, назвав этот результат очень положительным.

В то же время ситуация остается напряженной вблизи Оскольского водохранилища, где армия РФ не отказывается от своих захватнических намерений.

Украинские защитники постоянно фиксируют стягивание вражеских резервов на это направление. По словам представителя бригады "Помста", пока не появились густые весенние листья, линия соприкосновения хорошо видна для наблюдения, что позволяет хорошо видеть все маневры противника.

"Ну, конечно, враг не оставляет своих планов Левый берег реки Оскол, Купянск-Узловой, потому что это реально стратегически важный для него узел такой, который поможет ему с логистикой, с подвозом боеприпасов", — сообщил.

Ранее Новини.LIVE сообщали о ситуации в Константиновке и Дружковке, где, по сообщению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне не останавливаются от планов штурмов. Но войска ВСУ успешно противодействуют и защищают позиции.

Также Кабмин принял постановление, которое упростит процесс ремонта и развития дорог у фронта. Такое решение приняли из-за того, чтобы минимизировать бюрократию и ускорить проведение необходимых работ.

Ранее в ВСУ отмечали, что российские войска ускорили наступательные действия. Вероятно, они уже начали весеннее наступление, однако, они его осуществляют малыми группами.