Росія стягує резерви до Осколу: плани окупантів розкрито

Військові ЗСУ встановлюють антену для дронів на Харківщині. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Завдяки злагодженій роботі Сил оборони сіра зона на фронті на Харківщині суттєво зменшилася, але російська армія готується до нових штурмів. Головною ціллю загарбників залишається захоплення лівобережжя Осколу та Куп'янська-Вузлового заради відновлення своєї військової логістики.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк.

Росіяни хочуть підготувати нові штурми на Харківщині

На переконання військового, хоч звільнена територія і не здається глобальною, це яскраве свідчення високої бойової ефективності наших підрозділів.

"Це дуже гарний показник злагоджених дій, артилерії, піхоти, нашої безпілотної авіації. Ми практично ворога відкинули ближче до кордонів з Росією, і ми маємо зменшену сіру зону. І можемо зараз спостерігати за діями з того боку", — наголосив Роженюк, назвавши цей результат дуже позитивним.

Водночас ситуація залишається напруженою поблизу Оскільського водосховища, де армія РФ не відмовляється від своїх загарбницьких намірів.

Українські оборонці постійно фіксують стягування ворожих резервів на цей напрямок. За словами речника бригади "Помста", наразі, поки не з'явилося густе весняне листя, лінію зіткнення добре видно для спостереження, що дозволяє добре бачити всі маневри противника.

"Ну, звісно, ворог не полишає своїх планів Лівий берег річки Оскіл, Куп'янськ-Вузловий, бо це реально стратегічно важливий для нього вузол такий, який допоможе йому з логістикою, з підвозом боєприпасів", — повідомив.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про ситуацію у Костянтинівці та Дружківці, де, за повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни не зупиняються від планів штурмів. Але війська ЗСУ успішно протидіють та захищають позиції.

Також Кабмін ухвалив постанову, яка спростить процес ремонту та розбудови доріг біля фронту. Таке рішення прийняли через те, щоб мінімізувати бюрократію та прискорити проведення необхідних робіт.

Раніше в ЗСУ зазначали, що російські війська прискорили наступальні дії. Імовірно, вони уже почали весняний наступ, проте, вони його здійснюють малими групами.