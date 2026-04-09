Сирський перевірив оборону ЗСУ на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку зберігається найвища інтенсивність боїв — лише за минулий тиждень українські захисники відбили там 260 штурмів. Аби посилити ефективність оборони та покращити протидію ворожим дронам, позиції військових відвідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Сирський нагородив бійців, які боронять Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на найгарячішу ділянку фронту — Покровський напрямок. Під час зустрічі з командирами бригад та очільником Сил безпілотних систем Робертом Бровді обговорили нові ініціативи для масового знищення окупантів та ефективні способи боротьби з російськими FPV-дронами.

Олександру Сирському пояснюють поточну обстановку на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Аби оцінити ситуацію безпосередньо на місці та підтримати бійців, Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до району відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ. На передовій він провів детальні зустрічі з командирами штурмових підрозділів, керівництвом 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Олександр Сирський вивчає оперативну обстановку. Фото: Генштаб ЗСУ

Головною темою розмов стала оперативна обстановка та пошук нестандартних рішень для ефективного стримування ворога. Окрему увагу командування приділило захисту життів піхоти від повітряних загроз.

"Обговорили деталі оперативної обстановки та пропозиції командирів щодо підвищення ефективності бойової роботи, варіанти подальших дій. Приділили увагу шляхам протидії ворожим БпЛА, зокрема FPV-дронам", — наголосив Головнокомандувач.

Окрім того, Сирський зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ майором Робертом Бровді. Військові керівники узгодили низку нових технологічних та тактичних ініціатив, які найближчим часом мають суттєво вплинути на скорочення чисельності російських загарбників.

На завершення своєї поїздки Головнокомандувач традиційно відзначив найкращих військовослужбовців нагородами.

Нагородження бійців. Фото: Генштаб ЗСУ

Він подякував українським захисникам за непохитну стійкість, професіоналізм та високі результати у щоденному знищенні противника.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про те, що Олександр Сирський заявляв про тактику росіян на фронті біля Костянтинівки та Дружківки. Вони намагаються максимально стягнути свої війська за засоби логістики на фронті, тому бійці ЗСУ оперативно винищують їх.

Втім, наразі ЗСУ мають стратегічну перевагу на фронті через високу результативність роботи безпілотних військ. Водночас російські війська також швидко вчаться та вдосконалюють свої війська і планують значно поповнити армію вже за кілька місяців, як зазначав Головнокомандувач ЗСУ.

Тим часом російські війська продовжують штурми на кількох напрямках фронту. За добу вони застосували по Україні понад 10 тисяч безпілотників різних типів.