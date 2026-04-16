Російські штурми на Лиманському напрямку зайшли у глухий кут

Військовослужбовець ЗСУ перевіряє снаряд. Фото: REUTERS/Stringer

Українські сили оборони на Лиманщині зуміли зупинити ворожі спроби прориву на фронті, які розпочалися ще місяць тому. Начальник пункту управління безпілотних систем Данило Положухно констатує, що ініціатива загарбників, яку вони намагалися впровадити з кінця березня, не принесла їм жодних тактичних переваг, натомість обернулася для противника виснаженням ресурсів і втратою початкового темпу наступу.

Про це він заявив ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

ЗСУ зірвали російський наступ на Лиманщині

На початку цієї кампанії спостерігалися інтенсивні атаки з боку російських військ, проте українські захисники змогли ефективно протидіяти ворожим планам.

"Звісно, я можу підтвердити, особисто можу підтвердити по Лиманському напрямку. Це вже триває десь місяць, так званий весняний наступ противника. Він почався з дуже таких активних піків, так сказати, інтенсивність була велика", — заявив Данило Положухно.

На сьогодні наступальний темп російських частин помітно знизився. Після невдалих спроб прорвати українську оборону, які супроводжувалися значними втратами у живій силі та техніці, темпи штурмових дій окупантів пішли на спад. Наразі ворог намагається підтримувати сталу інтенсивність боїв, проте вона суттєво поступається тій, що була зафіксована на старті операції наприкінці березня.

"Далі вона пішла на спад, противник, так сказати, отримав по зубах. І його темпи спали. На даний момент вони тримають одну середню інтенсивність і намагаються щось робити, але все ж таки перші ці їх ривки, які вони почали ще під кінець березня, то вони були дуже болісні для противника, вони понесли достатньо великі втрати і після цього уповільнилися", — зазначив військовий.

Попри регулярні спроби противника покращити своє тактичне положення, суттєвих успіхів на ділянці фронту, де тримають оборону бійці KRAKEN 1654, не зафіксовано.

Новини.LIVE писали раніше про те, що агенти АТЕШ повідомили про свавілля в лавах російських військ. Окупанти масово п'ють, є випадки суїцидів, а командири тим часом приховують ці випадки.

Про зірваний російський контрнаступ повідомляли й аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначили, що успішні дії ЗСУ та міцні оборонні споруди на фронті змогли допомогти вистояти фронту. Проте, окупанти не полишають своєї мети та намагаються вклинитися малими групами.