Сили оборони просунулися під Костянтинівкою і Дружківкою — ISW

Позиції українських військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Бойові дії на фронті залишаються інтенсивними, проте суттєвих змін на більшості напрямків не зафіксовано. Водночас українські військові досягли тактичного просування на Донеччині, а російські сили змогли просунутися лише на окремій ділянці.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті

За даними аналітиків, Сили оборони України нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Зокрема, зафіксовано рух українських підрозділів на захід від Ступочок та у східній частині Костянтинівки.

Водночас російські війська намагалися активізувати наступальні дії на різних ділянках фронту, однак переважно безуспішно.

Сумська область

На Сумщині 12 квітня окупанти не змогли досягти підтверджених результатів. Бої тривали як на території області, так і на прикордонні Курщини. Попри заяви російських блогерів про нібито просування, підтвердження цьому немає.

Карта бойових дій на Сумщині. Фото: ISW

Харківська область

На півночі Харківщини та Куп'янському напрямку російські війська також не просунулися вперед. Атаки фіксувалися в районах Вовчанська, Петропавлівки, Подолів та інших населених пунктів, але безрезультатно.

Крім того, аналітики спростували заяви РФ про контроль над центром Курилівки — геолокаційні дані підтверджують присутність українських сил.

Карта бойових дій на Харківщині. Фото: ISW

Донецька область

На Слов'янському напрямку наступальні дії росіян також не дали результату. Бої тривали поблизу Лимана, Зарічного, Ставків та інших населених пунктів.

У районі Костянтинівки російські підрозділи намагалися проникати в окремі райони, однак ці дії не вплинули на лінію фронту.

На Покровському напрямку, попри численні атаки, окупанти також не змогли просунутися вперед.

Водночас на Олександрівському напрямку російські сили досягли часткового успіху — вони просунулися на південь від Новогригорівки. Це підтверджують оприлюднені відеоматеріали.

Карта бойових дій на Донеччині. Фото: ISW

Запорізька область

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували атаки, але без просування.

Українські підрозділи, за даними військового оглядача Костянтина Машовця, проводили операції із зачищення у районі Степногірська та утримують позиції вздовж річки Янчекрак.

Карта бойових дій у Запорізькій області. Фото: ISW

Південь України

На Херсонському напрямку російські війська здійснювали обмежені атаки в районі Антонівського мосту та острова Білогрудий, однак також не досягли успіху.

Карта бойових дій на Херсонщині. Фото: ISW

Як повідомляли Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про нарощування російських сил на південному напрямку та посилення бойових дій. Водночас українські військові утримують позиції та готуються до подальшої ефективної оборони.

Крім того, Сирський вкотре відвідав найгарячіші ділянки фронту, зокрема район Костянтинівки, де тривають інтенсивні бої. Російські війська щодня намагаються просунутися вперед, застосовуючи тактику малих піхотних груп у поєднанні з масованими атаками дронів.