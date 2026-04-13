Силы обороны продвинулись под Константиновкой и Дружковкой - ISW

Позиции украинских военных. Фото: Генштаб ВСУ

Боевые действия на фронте остаются интенсивными, однако существенных изменений на большинстве направлений не зафиксировано. В то же время украинские военные достигли тактического продвижения в Донецкой области, а российские силы смогли продвинуться только на отдельном участке.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает Новин.LIVE.

Какова ситуация на фронте

По данным аналитиков, Силы обороны Украины недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В частности, зафиксировано движение украинских подразделений к западу от Ступочек и в восточной части Константиновки.

В то же время российские войска пытались активизировать наступательные действия на разных участках фронта, однако преимущественно безуспешно.

Сумская область

На Сумщине 12 апреля оккупанты не смогли достичь подтвержденных результатов. Бои продолжались как на территории области, так и на приграничье Курской области. Несмотря на заявления российских блогеров о якобы продвижении, подтверждения этому нет.

Карта боевых действий на Сумщине. Фото: ISW

Харьковская область

На севере Харьковщины и Купянском направлении российские войска также не продвинулись вперед. Атаки фиксировались в районах Волчанска, Петропавловки, Подолов и других населенных пунктов, но безрезультатно.

Кроме того, аналитики опровергли заявления РФ о контроле над центром Куриловки — геолокационные данные подтверждают присутствие украинских сил.

Карта боевых действий на Харьковщине. Фото: ISW

Донецкая область

На Славянском направлении наступательные действия россиян также не дали результата. Бои продолжались вблизи Лимана, Заречного, Ставков и других населенных пунктов.

В районе Константиновки российские подразделения пытались проникать в отдельные районы, однако эти действия не повлияли на линию фронта.

На Покровском направлении, несмотря на многочисленные атаки, оккупанты также не смогли продвинуться вперед.

В то же время на Александровском направлении российские силы достигли частичного успеха — они продвинулись к югу от Новогригорьевки. Это подтверждают обнародованные видеоматериалы.

Карта боевых действий в Донецкой области. Фото: ISW

Запорожская область

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали атаки, но без продвижения.

Украинские подразделения, по данным военного обозревателя Константина Машовца, проводили операции по зачистке в районе Степногорска и удерживают позиции вдоль реки Янчекрак.

Карта боевых действий в Запорожской области. Фото: ISW

Юг Украины

На Херсонском направлении российские войска осуществляли ограниченные атаки в районе Антоновского моста и острова Белогрудый, однако также не достигли успеха.

Карта боевых действий на Херсонщине. Фото: ISW

Как сообщали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о наращивании российских сил на южном направлении и усилении боевых действий. В то же время украинские военные удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

Кроме того, Сырский в очередной раз посетил горячие участки фронта, в частности район Константиновки, где продолжаются интенсивные бои. Российские войска ежедневно пытаются продвинуться вперед, применяя тактику малых пехотных групп в сочетании с массированными атаками дронов.