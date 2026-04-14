Приховують самогубства та п'ють: АТЕШ про кризу в російській армії

Російські війська. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Російська армія руйнується зсередини через масштабну психологічну кризу серед особового складу. Агенти підпілля повідомляють, що у підрозділах першої танкової армії Росії процвітає неконтрольоване насильство, а офіцери приховують реальну кількість суїцидів, побоюючись покарання від вищого керівництва за слабку дисципліну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву від представників руху "АТЕШ".

Російські війська не витримують психологічно тиску на фронті

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про критичну ситуацію з морально-психологічним станом військовослужбовців російської армії на Куп’янському напрямку. Відповідну інформацію передав агент підпілля, який безпосередньо перебуває у складі одного з підрозділів 1-ї танкової армії ЗС РФ.

Зазначається, що російські війська зазнають колосальних втрат на цій ділянці фронту вже понад два роки, що неминуче призводить до руйнування підрозділів зсередини.

Серед російських солдатів фіксуються часті випадки самогубств. Проте російське командування систематично приховує ці факти. Як зазначають партизани, керівництво оформляє випадки самогубства, як "бойові втрати" або "нещасні випадки зі зброєю". Головна причина такого приховування полягає у страху командирів отримати покарання за "слабкий особовий склад", тому правда просто нагору не доходить.

Читайте також:

В умовах постійного стресу та безвиході єдиним способом психологічно вижити для російських військових став алкоголь.

"Алкоголь став єдиним способом психологічно вижити: самогон і дешеві сурогати потрапляють до підрозділів через своїх же. Люди несуть службу п’яними — і командири на це вже не реагують. Насильство всередині підрозділів вийшло з-під контролю: офіцери б'ють підлеглих, конфлікти доходять до застосування зброї", — розповів агент.

Окрім того, як підкреслив шпигун, сильно впливає й абсолютна байдужість військового керівництва Росії до базових потреб солдатів.

"Ротації немає. Відпочинку немає. Допомоги — нуль. Люди просто ламаються", — констатує агент "АТЕШ".

Як уже писав Новини.LIVE, аналітики Інституту вивчення війни заявили про різке скорочення темпів набору військ в російській армії. Попри те, що виплати значно зросли порівняно з минулими роками, охочих йти на війну дедалі менше.

Окремо Володимир Зеленський повідомляв про втрати російської армії. Він зазначав, що Кремль щорічно мобілізовує 40-45 тисяч осіб до війська і приблизно таких же втрат завдає українська армія ворогам.

Разом з тим темпи навчання та підготовки новобранців в Росії настільки швидкі і неякісні, що бійці потрапляють на фронт непідготовленими та стають абсолютно дезорієнтованими.