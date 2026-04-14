ISW: в Росії виникли проблеми з вербуванням на війну

Російські військові. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Росія стикається з проблемами у вербуванні солдатів для війни проти України, попри підвищення грошових бонусів. Темпи набору знижуються на тлі зростання втрат на фронті. Для компенсації дефіциту особового складу командування РФ змушене залучати стратегічні резерви.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що Росія продовжує відчувати нестачу людських ресурсів для ведення повномасштабної війни проти України. За оцінками Інститут вивчення війни, темпи вербування до російської армії падають, попри фінансові стимули.

Аналіз відкритих даних, на який посилаються аналітики, свідчить, що у першому кварталі 2026 року РФ набирала близько 800–1000 військових щодня, тоді як у той самий період 2025 року цей показник становив 1000–1200 осіб. Таким чином, темпи рекрутингу скоротилися приблизно на 20%.

Економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге зазначає, що навіть суттєве збільшення одноразових виплат за контракт не змогло змінити ситуацію. У березні 2026 року середній бонус досяг рекордних 1,47 млн рублів (близько 19,3 тис. доларів).

Читайте також:

Водночас зростають і втрати російської армії. За оцінками, у першому кварталі 2026 року родинам загиблих виплатили компенсації приблизно за 25 тисяч військових, тоді як у 2025 році цей показник становив близько 20 тисяч, а у 2024-му — майже 10 тисяч.

В ISW підкреслюють, що наявні показники свідчать про системні проблеми з доукомплектуванням армії РФ. Щоденний набір у середньому близько 940 осіб (понад 80 тисяч за три місяці) не дозволяє досягти цілі у 409 тисяч контрактників і не покриває бойові втрати.

У зв’язку з цим російське командування, ймовірно, почало використовувати стратегічні резерви для утримання позицій і реагування на українські контратаки.

Також, за даними аналітиків, щонайменше 12 регіонів РФ збільшили виплати за підписання контракту на 50–80% із середини лютого, а влада активізувала приховану мобілізацію через підприємства та навчальні заклади.

Новини.LIVE інформували, що у Росії загострюється дефіцит робочої сили для оборонної промисловості та армії. Через небажання дорослих працювати в цих умовах влада почала залучати підлітків, зокрема ліцеїстів 16–17 років, до виробництва дронів. Також, за наявною інформацією, їх намагаються вербувати для укладання контрактів зі Збройними силами.

Також Новини.LIVE писали, що у березні 2026 року втрати російської армії сягнули рекордного рівня з початку повномасштабної війни. За словами Президента України Володимира Зеленського, понад 33 тисячі окупантів були вбиті або тяжко поранені внаслідок ударів українських дронів, ще більше тисячі — в результаті артилерійських та інших атак. Загальні втрати перевищили 35 тисяч осіб, і ці дані, за його словами, підтверджені відеофіксацією кожного ураження.