ISW: в России возникли проблемы с вербовкой на войну

Россия сталкивается с проблемами в вербовке солдат для войны против Украины, несмотря на повышение денежных бонусов. Темпы набора снижаются на фоне роста потерь на фронте. Для компенсации дефицита личного состава командование РФ вынуждено привлекать стратегические резервы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).

Россия имеет проблемы с вербовкой людей на войну

Аналитики ISW отмечают, что Россия продолжает испытывать недостаток человеческих ресурсов для ведения полномасштабной войны против Украины. По оценкам Института изучения войны, темпы вербовки в российскую армию падают, несмотря на финансовые стимулы.

Анализ открытых данных, на который ссылаются аналитики, свидетельствует, что в первом квартале 2026 года РФ набирала около 800-1000 военных ежедневно, тогда как в тот же период 2025 года этот показатель составлял 1000-1200 человек. Таким образом, темпы рекрутинга сократились примерно на 20%.

Экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге отмечает, что даже существенное увеличение единовременных выплат за контракт не смогло изменить ситуацию. В марте 2026 года средний бонус достиг рекордных 1,47 млн рублей (около 19,3 тыс. долларов).

Читайте также:

В то же время растут и потери российской армии. По оценкам, в первом квартале 2026 года семьям погибших выплатили компенсации примерно за 25 тысяч военных, тогда как в 2025 году этот показатель составлял около 20 тысяч, а в 2024-м — почти 10 тысяч.

В ISW подчеркивают, что имеющиеся показатели свидетельствуют о системных проблемах с доукомплектованием армии РФ. Ежедневный набор в среднем около 940 человек (более 80 тысяч за три месяца) не позволяет достичь цели в 409 тысяч контрактников и не покрывает боевые потери.

В связи с этим российское командование, вероятно, начало использовать стратегические резервы для удержания позиций и реагирования на украинские контратаки.

Также, по данным аналитиков, по меньшей мере 12 регионов РФ увеличили выплаты за подписание контракта на 50-80% с середины февраля, а власти активизировали скрытую мобилизацию через предприятия и учебные заведения.

Новини.LIVE информировали, что в России обостряется дефицит рабочей силы для оборонной промышленности и армии. Из-за нежелания взрослых работать в этих условиях власти начали привлекать подростков, в частности лицеистов 16-17 лет, к производству дронов. Также, по имеющейся информации, их пытаются вербовать для заключения контрактов с Вооруженными силами.

Также Новини.LIVE писали, что в марте 2026 года потери российской армии достигли рекордного уровня с начала полномасштабной войны. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, более 33 тысяч оккупантов были убиты или тяжело ранены в результате ударов украинских дронов, еще более тысячи — в результате артиллерийских и других атак. Общие потери превысили 35 тысяч человек, и эти данные, по его словам, подтверждены видеофиксацией каждого поражения.