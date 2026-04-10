В РФ вербуют подростков для производства дронов и службы в армии
В России все острее ощущается нехватка рабочей силы для оборонной промышленности и армии. Российские власти вербуют подростков для работы на предприятиях по производству дронов и даже для подписания контрактов с Вооруженными силами.
Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил военнослужащий Егор Чечеринда в эфире Ранок.LIVE.
В России вербуют несовершеннолетних
По его словам, из-за нежелания взрослых работать в таких условиях к процессу привлекают лицеистов в возрасте 16-17 лет.
"В Краснодарском крае детей из лицеев нанимают на предприятия по производству дронов местных, или дроноводами их подписывать контракт для Вооруженных сил России, а людям по 16-17 лет, то есть взрослые уже не соглашаются на эти условия", — рассказал он.
Подобная практика, по словам военного, применяется и в других регионах РФ. В частности, на предприятии в Елабуге (Татарстан) несовершеннолетних привлекают к сборке ударных беспилотников типа "Шахед".
"Эксплуатация детей на таких стратегических военных объектах является прямым нарушением международного права", — подчеркнул военнослужащий.
Как писали Новини.LIVE ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока нет убедительных доказательств подготовки России к всеобщей мобилизации в ближайшее время, хотя отдельные сигналы об этом все же фиксировались.
В то же время потери российской армии в марте стали рекордными с начала полномасштабной войны. По словам главы государства, только в результате ударов украинских дронов погибли или получили тяжелые ранения более 33 тысяч российских военных, еще более тысячи были ликвидированы артиллерией и другими средствами поражения.
