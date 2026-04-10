Головна Новини дня У РФ вербують підлітків для виробництва дронів і служби в армії

У РФ вербують підлітків для виробництва дронів і служби в армії

Дата публікації: 10 квітня 2026 15:08
Військові РФ. Фото: росЗМІ

У Росії дедалі гостріше відчувається нестача робочої сили для оборонної промисловості та армії. Російська влада вербує підлітків для роботи на підприємствах із виробництва дронів та навіть для підписання контрактів зі Збройними силами.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив військовослужбовець Єгор Чечеринда в ефірі Ранок.LIVE.

У Росії вербують неповнолітніх

За його словами, через небажання дорослих працювати в таких умовах до процесу залучають ліцеїстів віком 16-17 років.

"У Краснодарському краї дітей з ліцеїв наймають на підприємства з виробляння дронів місцевих, або дроноводами їх підписувати контракт для Збройних сил Росії, а людям по 16-17 років, тобто дорослі вже не погоджуються на ці умови", — розповів він.

Подібна практика, за словами військового, застосовується і в інших регіонах РФ. Зокрема, на підприємстві в Єлабузі (Татарстан) неповнолітніх залучають до складання ударних безпілотників типу "Шахед".

Чечеринда наголосив, що використання дітей у військовій сфері є грубим порушенням міжнародного права.

"Експлуатація дітей на таких стратегічних військових об'єктах є прямим порушенням міжнародного права", — підкреслив військовослужбовець.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі немає переконливих доказів підготовки Росії до загальної мобілізації найближчим часом, хоча окремі сигнали про це все ж фіксувалися.

Водночас втрати російської армії у березні стали рекордними від початку повномасштабної війни. За словами глави держави, лише внаслідок ударів українських дронів загинули або зазнали тяжких поранень понад 33 тисячі російських військових, ще більш як тисячу було ліквідовано артилерією та іншими засобами ураження.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
