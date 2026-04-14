Скрывают самоубийства и пьют: АТЕШ о кризисе в российской армии

Российские войска. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Российская армия разрушается изнутри из-за масштабного психологического кризиса среди личного состава. Агенты подполья сообщают, что в подразделениях первой танковой армии России процветает неконтролируемое насилие, а офицеры скрывают реальное количество суицидов, опасаясь наказания от высшего руководства за слабую дисциплину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление от представителей движения "АТЕШ".

Российские войска не выдерживают психологически давления на фронте

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о критической ситуации с морально-психологическим состоянием военнослужащих российской армии на Купянском направлении. Соответствующую информацию передал агент подполья, который непосредственно находится в составе одного из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ.

Отмечается, что российские войска несут колоссальные потери на этом участке фронта уже более двух лет, что неизбежно приводит к разрушению подразделений изнутри.

Среди российских солдат фиксируются частые случаи самоубийств. Однако российское командование систематически скрывает эти факты. Как отмечают партизаны, руководство оформляет случаи самоубийства, как "боевые потери" или "несчастные случаи с оружием". Главная причина такого сокрытия заключается в страхе командиров получить наказание за "слабый личный состав", поэтому правда просто наверх не доходит.

Читайте также:

В условиях постоянного стресса и безысходности единственным способом психологически выжить для российских военных стал алкоголь.

"Алкоголь стал единственным способом психологически выжить: самогон и дешевые суррогаты попадают в подразделения через своих же. Люди несут службу пьяными - и командиры на это уже не реагируют. Насилие внутри подразделений вышло из-под контроля: офицеры бьют подчиненных, конфликты доходят до применения оружия", — рассказал агент.

Кроме того, как подчеркнул шпион, сильно влияет и абсолютное равнодушие военного руководства России к базовым потребностям солдат.

"Ротации нет. Отдыха нет. Помощи - ноль. Люди просто ломаются", — констатирует агент "АТЕШ".

Как уже писал Новини.LIVE, аналитики Института изучения войны заявили о резком сокращении темпов набора войск в российской армии. Несмотря на то, что выплаты значительно выросли по сравнению с прошлыми годами, желающих идти на войну все меньше.

Отдельно Владимир Зеленский сообщал о потерях российской армии. Он отмечал, что Кремль ежегодно мобилизует 40-45 тысяч человек в армию и примерно такие же потери наносит украинская армия врагам.

Вместе с тем темпы обучения и подготовки новобранцев в России настолько быстрые и некачественные, что бойцы попадают на фронт неподготовленными и становятся абсолютно дезориентированными.