Российские штурмы на Лиманском направлении зашли в тупик

Военнослужащий ВСУ проверяет снаряд. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские силы обороны на Лиманщине сумели остановить вражеские попытки прорыва на фронте, которые начались еще месяц назад. Начальник пункта управления беспилотных систем Даниил Положухно констатирует, что инициатива захватчиков, которую они пытались внедрить с конца марта, не принесла им никаких тактических преимуществ, зато обернулась для противника истощением ресурсов и потерей начального темпа наступления.

Об этом он заявил эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

ВСУ сорвали российское наступление на Лиманщине

В начале этой кампании наблюдались интенсивные атаки со стороны российских войск, однако украинские защитники смогли эффективно противодействовать вражеским планам.

"Конечно, я могу подтвердить, лично могу подтвердить по Лиманскому направлению. Это уже длится где-то месяц, так называемое весеннее наступление противника. Оно началось с очень таких активных пиков, так сказать, интенсивность была большая", — заявил Даниил Положухно.

На сегодня наступательный темп российских частей заметно снизился. После неудачных попыток прорвать украинскую оборону, которые сопровождались значительными потерями в живой силе и технике, темпы штурмовых действий оккупантов пошли на спад. Сейчас враг пытается поддерживать постоянную интенсивность боев, однако она существенно уступает той, что была зафиксирована на старте операции в конце марта.

"Далее она пошла на спад, противник, так сказать, получил по зубам. И его темпы спали. На данный момент они держат одну среднюю интенсивность и пытаются что-то делать, но все же первые эти их рывки, которые они начали еще в конце марта, то они были очень болезненны для противника, они понесли достаточно большие потери и после этого замедлились", — отметил военный.

Несмотря на регулярные попытки противника улучшить свое тактическое положение, существенных успехов на участке фронта, где держат оборону бойцы KRAKEN 1654, не зафиксировано.

Новини.LIVE писали ранее о том, что агенты АТЕШ сообщили о беспределе в рядах российских войск. Оккупанты массово пьют, есть случаи суицидов, а командиры тем временем скрывают эти случаи.

О сорванном российском контрнаступлении сообщали и аналитики Института изучения войны. Они отметили, что успешные действия ВСУ и крепкие оборонительные сооружения на фронте смогли помочь выстоять фронту. Однако, оккупанты не оставляют своей цели и пытаются вклиниться малыми группами.