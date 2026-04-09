Єдиний гуманітарний пункт для виїзду з ТОТ працює через Білорусь

Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: "Свої"

Для українців з тимчасово окупованих територій зараз існує лише один легальний шлях потрапити в Україну — через пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше у Запорізькій області діяв неофіційний гуманітарний коридор через Василівку, але він закрився через обстріли. Через це українцям доводиться користуватися обмеженими маршрутами, що створює додаткові труднощі для безпечного пересування.

Про це розповів народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Козир в ефірі Ранок.LIVE.

Єдиний шлях для виїзду з ТОТ — через Білорусь

Нардеп зазначив, що жодного офіційного гуманітарного коридору для виїзду українців з тимчасово окупованих територій (ТОТ) не існувало від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Сергія Козира, у Василівці на Запоріжжі був умовний, неофіційний коридор, через який люди могли виїхати. Однак після обстрілу біля "Епіцентру", де формувалися колони, ці шляхи закрилися.

Нардеп зазначив, що наразі залишився лише один легальний пункт пропуску зі сторони Волинської області на кордоні з Білоруссю.

Пояснюючи ситуацію, Козир наголосив: "Після того, як біля "Епіцентру" обстріляли це місце, де люди збиралися і формувалися ці колони, ці шляхи закрилися".

Водночас він уточнив, що українці йдуть пішки, а комісія народного депутата перевіряла цей маршрут і спілкувалася з людьми. Інші пункти наразі не працюють, і для їхнього відкриття потрібна координація з відповідальними органами.

Крім того, Козир додав, що складність ситуації пояснюється тим, що російські окупанти використовують людей як живий щит, і відкриття додаткових коридорів для евакуації не завжди є безпечним. Це ускладнює створення нових гуманітарних маршрутів, але робота над цим триває.

Новини.LIVE писали, що на тимчасово окупованих територіях України російські сили продовжують чинити тиск на цивільних, зокрема через вивезення дітей і їх подальше всиновлення у РФ. За словами народної депутатки Олени Хоменко, там досі перебувають близько 1,6 мільйона українських дітей, і їх примусове вивезення триває.

Також Новини.LIVE інформували, що на ТОТ російська адміністрація підготувала механізм, який може дозволити масово вилучати дітей із родин. Зокрема, під загрозою опиняються сім’ї, де опіка або усиновлення оформлені за українським законодавством, адже такі документи там не визнають. У результаті дітей можуть оголошувати "без нагляду" і забирати, навіть якщо вони живуть із батьками чи опікунами.