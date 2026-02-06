На ТОТ готують примусове вилучення дітей із сімей в українців

Колаборанти, які працюють на ТОТ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація готується до запуску механізму, який фактично дозволяє масово вилучати дітей із сімей. Вони готують рішення, що створить формальні підстави для цього.

Про це повідомляють активісти руху спротиву на ТОТ "Жовта стрічка", передає Новини.LIVE.

Росіяни хочуть забирати дітей в сімей з українськими документами

Як повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка", з 1 березня окупаційна влада запроваджує процедури, які ставлять під сумнів законність усиновлення та опіки, оформлених за українським законодавством. Такі документи окупаційні структури не визнають, що відкриває шлях до втручання так званих органів опіки.

Насамперед під загрозою опиняються родини, де діти були усиновлені або перебувають під опікою на підставі українських рішень. У межах нових правил окупаційні органи можуть визнавати таких дітей нібито "без нагляду", навіть якщо вони фактично живуть у сім’ях і перебувають під піклуванням дорослих.

Повідомлення. Фото: скриншот

Після цього дітей планують примусово вилучати з родин. За інформацією активістів, їх можуть передавати до російських інтернатних закладів або оформлювати на усиновлення громадянам Росії. Фактично йдеться про насильницьке переміщення та зміну правового статусу дітей під контролем окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца заявляла, що Росія викрала щонайменше 20 тисяч українських дітей та нав'язує їм проросійські погляди.

Також нещодавно перша леді США, Меланія Трамп,заявила, що кремлівський диктатор Володимир Путін відповів на лист щодо українських дітей.