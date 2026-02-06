Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни вигадали схему, як відбирати в українців дітей на ТОТ

Росіяни вигадали схему, як відбирати в українців дітей на ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:15
На ТОТ готують примусове вилучення дітей із сімей в українців
Колаборанти, які працюють на ТОТ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація готується до запуску механізму, який фактично дозволяє масово вилучати дітей із сімей. Вони готують рішення, що створить формальні підстави для цього.

Про це повідомляють активісти руху спротиву на ТОТ "Жовта стрічка", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росіяни хочуть забирати дітей в сімей з українськими документами

Як повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка", з 1 березня окупаційна влада запроваджує процедури, які ставлять під сумнів законність усиновлення та опіки, оформлених за українським законодавством. Такі документи окупаційні структури не визнають, що відкриває шлях до втручання так званих органів опіки.

Насамперед під загрозою опиняються родини, де діти були усиновлені або перебувають під опікою на підставі українських рішень. У межах нових правил окупаційні органи можуть визнавати таких дітей нібито "без нагляду", навіть якщо вони фактично живуть у сім’ях і перебувають під піклуванням дорослих.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Після цього дітей планують примусово вилучати з родин. За інформацією активістів, їх можуть передавати до російських інтернатних закладів або оформлювати на усиновлення громадянам Росії. Фактично йдеться про насильницьке переміщення та зміну правового статусу дітей під контролем окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца заявляла, що Росія викрала щонайменше 20 тисяч українських дітей та нав'язує їм проросійські погляди. 

Також нещодавно перша леді США, Меланія Трамп,заявила, що кремлівський диктатор Володимир Путін відповів на лист щодо українських дітей.

діти українці викрадення росіяни ТОТ діти-сироти
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації