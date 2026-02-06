На ВОТ готовят принудительное изъятие детей из семей у украинцев

Коллаборанты, которые работают на ВОТ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях оккупационная администрация готовится к запуску механизма, который фактически позволяет массово изымать детей из семей. Они готовят решение, которое создаст формальные основания для этого.

Об этом сообщают активисты движения сопротивления на ВОТ "Желтая лента", передает Новини.LIVE.

Как сообщают активисты движения "Желтая лента", с 1 марта оккупационные власти вводят процедуры, которые ставят под сомнение законность усыновления и опеки, оформленных по украинскому законодательству. Такие документы оккупационные структуры не признают, что открывает путь к вмешательству так называемых органов опеки.

Прежде всего под угрозой оказываются семьи, где дети были усыновлены или находятся под опекой на основании украинских решений. В рамках новых правил оккупационные органы могут признавать таких детей якобы "без присмотра", даже если они фактически живут в семьях и находятся под опекой взрослых.

Сообщение. Фото: скриншот

После этого детей планируют принудительно изымать из семей. По информации активистов, их могут передавать в российские интернатные учреждения или оформлять на усыновление гражданам России. Фактически речь идет о насильственном перемещении и изменении правового статуса детей под контролем оккупационной администрации.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляла, что Россия похитила не менее 20 тысяч украинских детей и навязывает им пророссийские взгляды.

Также недавно первая леди США, Мелания Трамп, заявила, что кремлевский диктатор Владимир Путин ответил на письмо относительно украинских детей.