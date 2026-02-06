Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне придумали схему, как отбирать у украинцев детей на ВОТ

Россияне придумали схему, как отбирать у украинцев детей на ВОТ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:15
На ВОТ готовят принудительное изъятие детей из семей у украинцев
Коллаборанты, которые работают на ВОТ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях оккупационная администрация готовится к запуску механизма, который фактически позволяет массово изымать детей из семей. Они готовят решение, которое создаст формальные основания для этого.

Об этом сообщают активисты движения сопротивления на ВОТ "Желтая лента", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россияне хотят забирать детей у семей с украинскими документами

Как сообщают активисты движения "Желтая лента", с 1 марта оккупационные власти вводят процедуры, которые ставят под сомнение законность усыновления и опеки, оформленных по украинскому законодательству. Такие документы оккупационные структуры не признают, что открывает путь к вмешательству так называемых органов опеки.

Прежде всего под угрозой оказываются семьи, где дети были усыновлены или находятся под опекой на основании украинских решений. В рамках новых правил оккупационные органы могут признавать таких детей якобы "без присмотра", даже если они фактически живут в семьях и находятся под опекой взрослых.

null
Сообщение. Фото: скриншот

После этого детей планируют принудительно изымать из семей. По информации активистов, их могут передавать в российские интернатные учреждения или оформлять на усыновление гражданам России. Фактически речь идет о насильственном перемещении и изменении правового статуса детей под контролем оккупационной администрации.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляла, что Россия похитила не менее 20 тысяч украинских детей и навязывает им пророссийские взгляды.

Также недавно первая леди США, Мелания Трамп, заявила, что кремлевский диктатор Владимир Путин ответил на письмо относительно украинских детей.

Ваша пробная версия Premium закончилась

дети украинцы похищение россияне ВОТ дети-сироты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации