Близько 1 600 000 українських дітей залишаються на ТОТ — нардеп Хоменко
На окупованих українських територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення. Зокрема, триває депортаціх дітей та всиновлення їх в родини країни-окупанта.
Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась на цю тему з народною депутаткою та Головою Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України Оленою Хоменко.
Росія мілітарізує українських дітей на ТОТ
Під час презентації аналітичного звіту "Територія безправ’я" в Медіацентрі розглянули ситуацію на підконтрольних Росії території України.
Народна депутатка Олена Хоменко розповіла, що на ТОТ залишаються проживати близько 1 600 000 українських дітей. Депортація їх на територію РФ продовжується.
"Росія створила всі необхідні умови для того, щоб позбавити дітей української ідентичності, щоб їх індоктринувати, мілітаризувати і перетворити в майбутню зброю проти України. Вони створили цю систему на окупованих територіях. Діти піддаються постійному тиску", — говорить Голова Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України.
Найбільшою проблемою злишається незаконне усиновлення українських дітей росіянами. Їхня мотивація, на думку народної депутаткою, не щире бажання допомогти сиротам віднайти родину. Навпаки, виростити зброю проти України.
"Я не вірю в те, що вони хочуть по-справжньому дітей, що вони хочуть надавати їм необхідну опіку і турботу. Росія мотивує і дає певні стимули таким сім'ям для встановлення, тому це не можна назвати ніяк покликом серця. Це просто один з елементів системи цієї машини, величезного механізму, який націлений на те, щоб наших українських дітей перетворити на росіян і зробити їх зброєю в майбутньому. Вони виривають дитину з корінням, змінюють її свідомість, можна сказати перепрошивають", — пояснює Олена Хоменко.
Нагадаємо, який "чорний хабар" має заплатити українець, щоб виїхати з ТОТ.
Також ми розповідали, чому розпочалась нова хвиля репресій проти жінок у Криму.
Читайте Новини.LIVE!