Близько 1 600 000 українських дітей залишаються на ТОТ — нардеп Хоменко

Близько 1 600 000 українських дітей залишаються на ТОТ — нардеп Хоменко

Дата публікації: 27 березня 2026 06:23
Близько 1 600 000 українських дітей залишаються на ТОТ — нардеп Хоменко
Діти в окупованому Криму. Фото: УНІАН

На окупованих українських територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення. Зокрема, триває депортаціх дітей та всиновлення їх в родини країни-окупанта. 

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась на цю тему з народною депутаткою та Головою Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України Оленою Хоменко. 

Росія мілітарізує українських дітей на ТОТ

Під час презентації аналітичного звіту "Територія безправ’я" в Медіацентрі розглянули ситуацію на підконтрольних Росії території України.

Народна депутатка Олена Хоменко розповіла, що на ТОТ залишаються проживати близько 1 600 000 українських дітей. Депортація їх на територію РФ продовжується. 

"Росія створила всі необхідні умови для того, щоб позбавити дітей української ідентичності, щоб їх індоктринувати, мілітаризувати і перетворити в майбутню зброю проти України. Вони створили цю систему на окупованих територіях. Діти піддаються постійному тиску", — говорить Голова Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України.

Олена Хоменко
Народна депутатка Олена Хоменко. Фото: Новини.LIVE

Найбільшою проблемою злишається незаконне усиновлення українських дітей росіянами. Їхня мотивація, на думку народної депутаткою, не щире бажання допомогти сиротам віднайти родину. Навпаки, виростити зброю проти України.

"Я не вірю в те, що вони хочуть по-справжньому дітей, що вони хочуть надавати їм необхідну опіку і турботу. Росія мотивує і дає певні стимули таким сім'ям для встановлення, тому це не можна назвати ніяк покликом серця. Це просто один з елементів системи цієї машини, величезного механізму, який націлений на те, щоб наших українських дітей перетворити на росіян і зробити їх зброєю в майбутньому. Вони виривають дитину з корінням, змінюють її свідомість, можна сказати перепрошивають", — пояснює Олена Хоменко.

Нагадаємо, який "чорний хабар" має заплатити українець, щоб виїхати з ТОТ.

Також ми розповідали, чому розпочалась нова хвиля репресій проти жінок у Криму.

діти війна в Україні Росія депортація ТОТ
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама

