У Криму влада РФ переслідує жінок — що відомо

Мешканки Криму під час протесту. Фото: Радіо Свобода

У тимчасово окупованому Криму фіксують нову хвилю репресій, спрямовану проти жінок. Найчастіше під переслідування потрапляють родички українських політв'язнів, зокрема кримські татарки.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявила представниця президента в АР Крим Ольга Куришко під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Росіяни переслідують жінок у Криму

За словами Ольги Куришко, мова передусім іде про дружин або близьких родичок чинних політв'язнів. Їх притягують до відповідальності за так звану "дискредитацію Збройних сил РФ".

"Це в першу чергу кримські татарки. Вони дружини або родички чинних політв'язнів. РФ внесла зміни до свого адміністративного та кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за "дискредитацію ЗС РФ" і це тягне різні форми відповідальності. І ми бачимо, що більший відсоток застосовується до жінок", — наголосила Куришко.

Як зазначила представниця президента, часто трапляються випадки, коли жінок притягують до відповідальності за вчинки їхніх неповнолітніх дітей.

"Тут є два пояснення: перше — чоловіка можна просто мобілізувати у якості покарання, а друга складова – порушниками часто бувають діти, за яких несуть відповідальність батьки. У нас є випадки, коли дії відбувалися з боку дитини — або певний репост, або певний малюнок, — а притягали до відповідальності батьків, і як правило це матір. Це показує різні форми спротиву і наскільки сфокусована РФ на переслідуваннях", — пояснила Куришко.

Зазначимо, на початку лютого повідомлялося про зростання проукраїнських настроїв серед підлітків у Криму. Це викликало серйозне занепокоєння в окупаційних адміністраціях.

Також Росія примусово мобілізувала близько 3,5 тисячі мешканців тимчасово окупованого Криму. Крім того, окупаційна влада готується запровадити на півострові безперервний призов.

24 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловив підтримку Україні у питанні повернення Криму. Він наголосив, що Київ має право застосовувати далекобійну зброю для ударів по півострову.