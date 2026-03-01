Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Криму росіяни почали нову хвилю репресій проти жінок

У Криму росіяни почали нову хвилю репресій проти жінок

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 23:04
У Криму влада РФ переслідує жінок — що відомо
Мешканки Криму під час протесту. Фото: Радіо Свобода

У тимчасово окупованому Криму фіксують нову хвилю репресій, спрямовану проти жінок. Найчастіше під переслідування потрапляють родички українських політв'язнів, зокрема кримські татарки.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявила представниця президента в АР Крим Ольга Куришко під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Реклама
Читайте також:

Росіяни переслідують жінок у Криму

За словами Ольги Куришко, мова передусім іде про дружин або близьких родичок чинних політв'язнів. Їх притягують до відповідальності за так звану "дискредитацію Збройних сил РФ".

 "Це в першу чергу кримські татарки. Вони дружини або родички чинних політв'язнів. РФ внесла зміни до свого адміністративного та кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за "дискредитацію ЗС РФ" і це тягне різні форми відповідальності. І ми бачимо, що більший відсоток застосовується до жінок", — наголосила Куришко.

Як зазначила представниця президента, часто трапляються випадки, коли жінок притягують до відповідальності за вчинки їхніх неповнолітніх дітей.

"Тут є два пояснення: перше — чоловіка можна просто мобілізувати у якості покарання, а друга складова – порушниками часто бувають діти, за яких несуть відповідальність батьки. У нас є випадки, коли дії відбувалися з боку дитини — або певний репост, або певний малюнок, — а притягали до відповідальності батьків, і як правило це матір. Це показує різні форми спротиву і наскільки сфокусована РФ на переслідуваннях", — пояснила Куришко.

Зазначимо, на початку лютого повідомлялося про зростання проукраїнських настроїв серед підлітків у Криму. Це викликало серйозне занепокоєння в окупаційних адміністраціях.

Також Росія примусово мобілізувала близько 3,5 тисячі мешканців тимчасово окупованого Криму. Крім того, окупаційна влада готується запровадити на півострові безперервний призов.

24 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловив підтримку Україні у питанні повернення Криму. Він наголосив, що Київ має право застосовувати далекобійну зброю для ударів по півострову.

Крим репресії окупація переслідування війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації