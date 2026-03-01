В Крыму усиливаются репрессии против женщин — детали

Жительницы Крыма во время протеста. Фото: Радио Свобода

Во временно оккупированном Крыму фиксируют новую волну репрессий, направленную против женщин. Чаще всего под преследование попадают родственницы украинских политзаключенных, в частности крымские татарки.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявила представитель президента в АР Крым Ольга Куришко во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Россияне преследуют женщин в Крыму

По словам Ольги Куришко, речь прежде всего идет о женах или близких родственницах действующих политзаключенных. Их привлекают к ответственности за так называемую "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

"Это в первую очередь крымские татарки. Они жены или родственницы действующих политзаключенных. РФ внесла изменения в свое административное и уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за "дискредитацию ВС РФ" и это влечет различные формы ответственности. И мы видим, что больший процент применяется к женщинам", — отметила Куришко.

Как отметила представитель президента, часто встречаются случаи, когда женщин привлекают к ответственности за поступки их несовершеннолетних детей.

"Здесь есть два объяснения: первое — мужчину можно просто мобилизовать в качестве наказания, а вторая составляющая — нарушителями часто бывают дети, за которых несут ответственность родители. У нас есть случаи, когда действия происходили со стороны ребенка — или определенный репост, или определенный рисунок, — а привлекали к ответственности родителей, и как правило это мать. Это показывает различные формы сопротивления и насколько сфокусирована РФ на преследованиях", — пояснила Куришко.

Отметим, в начале февраля сообщалось о росте проукраинских настроений среди подростков в Крыму. Это вызвало серьезное беспокойство в оккупационных администрациях.

Также Россия принудительно мобилизовала около 3,5 тысячи жителей временно оккупированного Крыма. Кроме того, оккупационные власти готовятся ввести на полуострове непрерывный призыв.

24 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил поддержку Украине в вопросе возвращения Крыма. Он подчеркнул, что Киев имеет право применять дальнобойное оружие для ударов по полуострову.