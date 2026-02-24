Видео
Главная Новости дня В Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма

В Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 08:20
Удары по Крыму — Швеция сделала заявление о дальнобойном оружии
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: REUTERS

Швеция готова поддержать Украину и возвращение временно оккупированного Крыма. Там подчеркнули, что страна может использовать дальнобойное оружие по своему усмотрению для восстановления территориальной целостности. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Rzeczpospolita.

Читайте также:

Резонансное заявление Швеции о Крыме

Комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2 и финансирование дальнобойных ракет на сумму 524 млн евро, Йонсон подтвердил поддержку нашей страны в восстановлении ее территориальной целостности. По его словам, Украина может использовать дальнобойное оружие по своему усмотрению, в частности, и бить по Крыму.

"Швеция не устанавливает географических ограничений на использование предоставленной помощи для защиты суверенитета Украины. Если Украина решит вернуть Крым — это ее законное право, и мы будем поддерживать это право необходимыми средствами", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналистов.

Отмечается, что Швеция предоставит Украине инструменты для защиты и восстановления ее территориальной целостности, оставляя решение о конкретных действиях за Киевом.

Помощь Украине от Швеции

В начале февраля Михаил Федоров заявил, что Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности. Туда, в частности, войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab.

Уже 19 февраля Швеция, Франция и Нидерланды объявили новые пакеты поддержки Украины. Деньги пойдут на оружие, энергетику и поиск и возвращение украинских детей.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция уже пожертвовала на военную помощь Украине более 9,36 млрд. евро.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
