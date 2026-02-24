Відео
Швеція підтримує Україну у поверненні Криму — заява міністра оборони

Швеція підтримує Україну у поверненні Криму — заява міністра оборони

Дата публікації: 24 лютого 2026 08:20
Швеція дозволила Україні бити по Криму делекобійною зброєю
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: REUTERS

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про готовність підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. За його словами, наша країна може бити по півострову далекобійною зброєю.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Rzeczpospolita.

Резонансна заява Швеції про Крим

Коментуючи передачу Україні систем Tridon Mk2 та фінансування далекобійних ракет на суму 524 млн євро, Йонсон підтвердив підтримку нашої країни у відновленні її територіальної цілісності. За його словами, Україна може використовувати далекобійну зброю на свій розсуд, зокрема, і бити по Криму.  

"Швеція не встановлює географічних обмежень на використання наданої допомоги для захисту суверенітету України. Якщо Україна вирішить повернути Крим — це її законне право, і ми підтримуватимемо це право необхідними засобами", — наголосив міністр, відповідаючи на питання журналістів. 

Зазначається, що Швеція надасть Україні інструменти для захисту та відновлення її територіальної цілісності, залишаючи рішення про конкретні дії за Києвом.

Допомога Україні від Швеції

На початку лютого Михайло Федоров заявив, що Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні. Туди, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab. 

Вже 19 лютого Швеція, Франція та Нідерланди оголосили нові пакети підтримки Україні. Гроші підуть на зброю, енергетику і пошук та повернення українських дітей.

Наразі відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція вже пожертвувала на військову допомогу Україні понад 9,36 млрд. євро. 

Крим військова допомога Швеція війна в Україні Пол Йонсон 4 роки війни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
