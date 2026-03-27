Около 1 600 000 украинских детей остаются на ВОТ — нардеп Хоменко

Дети в оккупированном Крыму.

На оккупированных украинских территориях россияне продолжают терроризировать местное население. В частности, продолжается депортация детей и усыновление их в семьи страны-оккупанта.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась на эту тему с народным депутатом и Председателем Парламентской сети ПАСЕ о положении детей Украины Еленой Хоменко.

Россия милитаризирует украинских детей на ВОТ

Во время презентации аналитического отчета "Территория бесправия" в Медиацентре рассмотревали ситуацию на подконтрольных России территории Украины.

Народный депутат Елена Хоменко рассказала, что на ВОТ остаются проживать около 1 600 000 украинских детей. Депортация их на территорию РФ продолжается.

"Россия создала все необходимые условия для того, чтобы лишить детей украинской идентичности, чтобы их индоктринировать, милитаризировать и превратить в будущее оружие против Украины. Они создали эту систему на оккупированных территориях. Дети подвергаются постоянному давлению", — говорит Председатель Парламентской сети ПАСЕ о положении детей Украины.

Народный депутат Елена Хоменко.

Самой большой проблемой остается незаконное усыновление украинских детей россиянами. Их мотивация, по мнению народного депутата, не искреннее желание помочь сиротам найти семью. Наоборот, вырастить оружие против Украины.

"Я не верю в то, что они хотят по-настоящему детей, что они хотят предоставлять им необходимую опеку и заботу. Россия мотивирует и дает определенные стимулы таким семьям для установления, поэтому это нельзя назвать никак зовом сердца. Это просто один из элементов системы этой машины, огромного механизма, который нацелен на то, чтобы наших украинских детей превратить в россиян и сделать их оружием в будущем. Они вырывают ребенка с корнями, меняют его сознание, можно сказать перепрошивают", — объясняет Елена Хоменко.

Напомним, какую "черную взятку" должен заплатить украинец, чтобы выехать из ВОТ.

Также мы рассказывали, почему началась новая волна репрессий против женщин в Крыму.