Единственный гуманитарный пункт для выезда с ВОТ работает через Беларусь

Украинцы на вокзале. Иллюстративное фото: "Свои"

Для украинцев с временно оккупированных территорий сейчас существует только один легальный путь попасть в Украину — через пункт пропуска на границе с Беларусью. Ранее в Запорожской области действовал неофициальный гуманитарный коридор через Васильевку, но он закрылся из-за обстрелов. Из-за этого украинцам приходится пользоваться ограниченными маршрутами, что создает дополнительные трудности для безопасного передвижения.

Об этом рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Козырь в эфире Ранок.LIVE.

Единственный путь для выезда из ВОТ — через Беларусь

Нардеп отметил, что ни одного официального гуманитарного коридора для выезда украинцев с временно оккупированных территорий (ВОТ) не существовало с начала полномасштабного вторжения России.

По словам Сергея Козыря, в Васильевке в Запорожской области был условный, неофициальный коридор, через который люди могли выехать. Однако после обстрела возле "Эпицентра", где формировались колонны, эти пути закрылись.

Нардеп отметил, что сейчас остался только один легальный пункт пропуска со стороны Волынской области на границе с Беларусью.

Читайте также:

Объясняя ситуацию, Козырь подчеркнул: "После того, как возле "Эпицентра" обстреляли это место, где люди собирались и формировались эти колонны, эти пути закрылись".

В то же время он уточнил, что украинцы идут пешком, а комиссия народного депутата проверяла этот маршрут и общалась с людьми. Другие пункты пока не работают, и для их открытия нужна координация с ответственными органами.

Кроме того, Козырь добавил, что сложность ситуации объясняется тем, что российские оккупанты используют людей как живой щит, и открытие дополнительных коридоров для эвакуации не всегда безопасно. Это затрудняет создание новых гуманитарных маршрутов, но работа над этим продолжается.

Новини.LIVE писали, что на временно оккупированных территориях Украины российские силы продолжают оказывать давление на гражданских, в том числе через вывоз детей и их дальнейшее усыновление в РФ. По словам народного депутата Елены Хоменко, там до сих пор находятся около 1,6 миллиона украинских детей, и их принудительный вывоз продолжается.

Также Новини.LIVE информировали, что на ВОТ российская администрация подготовила механизм, который может позволить массово изымать детей из семей. В частности, под угрозой оказываются семьи, где опека или усыновление оформлены по украинскому законодательству, ведь такие документы там не признают. В результате детей могут объявлять "без присмотра" и забирать, даже если они живут с родителями или опекунами.