Зеленский: РФ снова будет пробовать втянуть Беларусь в войну

Главком Александр Сырский доложил главе государства Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и планах врага. В частности, зафиксирована перегруппировка сил россиян. Кроме того, оккупанты могут снова попытаться втянуть Беларусь в войну в Украине.

Зеленский об угрозе со стороны Беларуси

Как отметил Владимир Зеленский, Сырский отчитался о ситуации на фронте. Глава государства поблагодарил украинских воинов, которые сдерживают штурмы оккупантов и сохраняют позиции.

"В апреле зафиксирован высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно", — отметил глава государства.

Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются провести перегруппировку сил. Вероятно, таким образом РФ стремится компенсировать дефицит личного состава.

"В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил. По данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь", — сказал Президент Украины.

Зеленский дал поручение предостеречь руководство Беларуси от этого и подчеркнуть, что Украина готова защищать свою землю и независимость.

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок", — заявил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на начальника пункта управления беспилотных систем Даниила Положухно, на Лиманском направлении ВСУ сумели остановить штурмы россиян. Попытки оккупантов прорвать оборону украинских военных зашли в тупик.

Также мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об усилении наступления РФ на юге. По его словам, оккупанты там активизировали боевые действия. ВСУ удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.