Зеленский: РФ снова будет пробовать втянуть Беларусь в войну

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Россия снова будет пробовать втянуть Беларусь в войну

Зеленский: Россия снова будет пробовать втянуть Беларусь в войну

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 19:40
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Главком Александр Сырский доложил главе государства Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и планах врага. В частности, зафиксирована перегруппировка сил россиян. Кроме того, оккупанты могут снова попытаться втянуть Беларусь в войну в Украине.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский об угрозе со стороны Беларуси

Как отметил Владимир Зеленский, Сырский отчитался о ситуации на фронте. Глава государства поблагодарил украинских воинов, которые сдерживают штурмы оккупантов и сохраняют позиции.

"В апреле зафиксирован высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно", — отметил глава государства.

Зеленський заявив про наміри РФ втягнути Білорусь у війну
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются провести перегруппировку сил. Вероятно, таким образом РФ стремится компенсировать дефицит личного состава.

Читайте также:

"В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил. По данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь", — сказал Президент Украины.

Зеленский дал поручение предостеречь руководство Беларуси от этого и подчеркнуть, что Украина готова защищать свою землю и независимость.

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок", — заявил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на начальника пункта управления беспилотных систем Даниила Положухно, на Лиманском направлении ВСУ сумели остановить штурмы россиян. Попытки оккупантов прорвать оборону украинских военных зашли в тупик.

Также мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об усилении наступления РФ на юге. По его словам, оккупанты там активизировали боевые действия. ВСУ удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский Беларусь война в Украине Россия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации