Трамп заявив, що "назавжди" відкриває Ормузьку протоку

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що "відкрив" Ормузьку протоку, назвавши це важливим кроком для світової економіки. Водночас він стверджує, що Китай у відповідь нібито погодився припинити постачання зброї до Ірану.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

"Китай дуже щасливий, що я остаточно відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також — і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться", — йдеться у заяві очільника Білого дому.

За словами американського лідера, Пекін дав відповідні гарантії щодо Ірану. Трамп також позитивно оцінив нинішній стан відносин між США та Китаєм, підкресливши, що співпраця є ефективнішою за конфлікт, але водночас застеріг про готовність до силових дій.

"Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди через кілька тижнів. Ми працюємо разом розумно і дуже добре! Хіба це не краще, ніж бійка??? Але пам'ятайте, ми дуже добре вміємо битися, якщо доведеться — набагато краще, ніж будь-хто інший", — написав Трамп.

Читайте також:

Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою. Рух суден, зокрема нафтових танкерів через Ормузьку протоку — один із ключових світових торговельних маршрутів — фактично зупинений, а США продовжують блокувати іранські порти.

Блокада Ормузької протоки — що відомо

Блокада Ормузької протоки залишається однією з ключових тем міжнародної політики. 12 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про її блокування силами американського флоту, пояснивши це провалом мирних переговорів у Пакистані.

За його словами, Військово-морські сили США почали обмежувати рух усіх суден, які намагаються увійти або вийти з протоки, а до цієї ініціативи можуть долучитися й інші країни.

Крім того, глава МЗС Китаю Ван І заявив, що блокада Ормузької протоки суперечить інтересам міжнародної спільноти. Він закликав сторони конфлікту до стриманості та пошуку дипломатичних рішень.

Як раніше писали Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп закликав Китай припинити постачання зброї для Ірану.

Водночас колишній спецпредставник США Курт Волкер вважає, що Україна не є серед ключових пріоритетів Трампа. За його оцінкою, під час травневого саміту в Пекіні Трамп зосередиться насамперед на торговельних питаннях і безпеці Тайваню, тоді як тема України залишатиметься в рамках уже наявних переговорних процесів.