Трамп попросив лідера Китаю не постачати зброю Ірану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що написав лідер Китаю Сі Цзіньпіню листа. У нього йшлося про прохання не постачати зброю Ірану. Сі Цзіньпін відповів, що цього не робить.

Про це Дональд Трамп розповів в інтервʼю Fox News, передає Новини.LIVE.

Xi is a person who needs oil; we don't.

Спілкування між Трампом та Сі Цзіньпінем

Наступного місяця американський президент проведе зустріч з лідером Китаю. Трамп наголосив, що добре ладнає із Сі Цзіньпінем.

"Він той, кому потрібна нафта. Нам ні. З ним я дуже добре ладнаю. Він щойно написав мені чудового листа. Він відповів на мій лист, бо я чув, що Китай постачає зброю Ірану...Я написав йому листа з проханням цього не робити, а він відповів, що по суті цього не робить", — повідомив він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, Трамп припустив, що після завершення операції в Ірані США можуть "зайти" й на Кубу. Крім того, він наголосив, що Вашингтон не дозволить Тегерану шантажувати світ.

Раніше Трамп повідомив, що досягнення угоди між США та Іран не має значення. За його словами, Штати вже перемагають у цій війні та повністю розгромили Іран.