Трамп попросил лидера Китая не поставлять оружие Ирану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что написал лидеру Китая Си Цзиньпиню письмо. В нем говорилось о просьбе не поставлять оружие Ирану. Си Цзиньпин ответил, что этого не делает.

Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

Общение между Трампом и Си Цзиньпинем

В следующем месяце американский президент проведет встречу с лидером Китая. Трамп подчеркнул, что хорошо ладит с Си Цзиньпинем.

"Он тот, кому нужна нефть. Нам нет. С ним я очень хорошо лажу. Он только что написал мне замечательное письмо. Он ответил на мое письмо, потому что я слышал, что Китай поставляет оружие Ирану...Я написал ему письмо с просьбой этого не делать, а он ответил, что по сути этого не делает", — сообщил он.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом, Трамп предположил, что после завершения операции в Иране США могут "зайти" и на Кубу. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон не позволит Тегерану шантажировать мир.

Ранее Трамп сообщил, что достижение соглашения между США и Ираном не имеет значения. По его словам, Штаты уже побеждают в этой войне и полностью разгромили Иран.