Трамп заявил о победе США над Ираном

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Достижение соглашения с Ираном для президента США не имеет значения. По мнению американского лидера, Штаты уже побеждают в этой войне. Они полностью разгромили Иран.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Заявления Трампа относительно Ирана

"Мы полностью разгромили эту страну, поэтому посмотрим, что будет дальше. Возможно, они заключат соглашение, возможно, нет. Это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", — подчеркнул политик.

Также во время общения с представителями СМИ Трамп отметил, что в Ормузском проливе могут быть мины, но США готовы открыть его для пользования.

Какие еще заявления сделал Трамп:

в США направляются корабли — танкеры загружают нефтью и газом;

Китай будет иметь большие проблемы, если будет поставлять Ирану оружие.

Читайте также:

