Трамп заявил о победе США над Ираном

Трамп заявил о победе США над Ираном

Дата публикации 12 апреля 2026 06:57
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Достижение соглашения с Ираном для президента США не имеет значения. По мнению американского лидера, Штаты уже побеждают в этой войне. Они полностью разгромили Иран.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Заявления Трампа относительно Ирана

"Мы полностью разгромили эту страну, поэтому посмотрим, что будет дальше. Возможно, они заключат соглашение, возможно, нет. Это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", — подчеркнул политик.

Также во время общения с представителями СМИ Трамп отметил, что в Ормузском проливе могут быть мины, но США готовы открыть его для пользования.

Какие еще заявления сделал Трамп:

  • в США направляются корабли — танкеры загружают нефтью и газом;
  • Китай будет иметь большие проблемы, если будет поставлять Ирану оружие.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Белого дома сообщал, что Трамп готов оказать экономическую поддержку Венгрии. Президент США считает действующего премьер-министра Виктора Орбана сильным лидером. Если последний сохранит власть, Венгрия может рассчитывать на поддержку от Америки.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на финансового аналитика Алексея Куща писал, что США потерпели поражение на одном из этапов противостояния на Ближнем Востоке. Правда, конфликт многоступенчатый. Делать окончательные выводы после одной неудачи рано.

США Иран Дональд Трамп
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
