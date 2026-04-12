Трасп заявив про перемогу США над Іраном

Дональд Трамп.

Досягнення угоди з Іраном для президента США не має значення. На думку американського лідера, Штати вже перемагають у цій війні. Вони повністю розгромили Іран.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, передає Новини.LIVE.

Заяви Трампа щодо Ірану

"Ми повністю розгромили цю країну, тож подивимося, що буде далі. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", — наголосив політик.

Також під час спілкування із представниками ЗМІ Трамп зазначив, що в Ормузькій протоці можуть бути міни, але США готові відкрити її для користування.

Які ще заяви зробив Трамп:

до США прямують кораблі — танкери завантажують нафтою й газом;

Китай матиме великі проблеми, якщо постачатиме Ірану зброю.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову Білого дому повідомляв, що Трамп готовий надати економічну підтримку Угорщині. Президент США вважає чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана сильним лідером. Якщо останній збереже владу, Угорщина може розраховувати на підтримку від Америки.

США зазнали поразки на одному з етапів протистояння на Близькому Сході. Щоправда, конфлікт багатоступеневий. Роботи остаточні висновки після однієї невдачі зарано.