Трасп заявив про перемогу США над Іраном

Головна Новини дня Трамп заявив про перемогу США над Іраном

Трамп заявив про перемогу США над Іраном

Дата публікації: 12 квітня 2026 06:57
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Досягнення угоди з Іраном для президента США не має значення. На думку американського лідера, Штати вже перемагають у цій війні. Вони повністю розгромили Іран.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, передає Новини.LIVE.

Заяви Трампа щодо Ірану 

"Ми повністю розгромили цю країну, тож подивимося, що буде далі. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", — наголосив політик.

Також під час спілкування із представниками ЗМІ Трамп зазначив, що в Ормузькій протоці можуть бути міни, але США готові відкрити її для користування. 

Які ще заяви зробив Трамп:

  • до США прямують кораблі — танкери завантажують нафтою й газом;
  • Китай матиме великі проблеми, якщо постачатиме Ірану зброю.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову Білого дому повідомляв, що Трамп готовий надати економічну підтримку Угорщині. Президент США вважає чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана сильним лідером. Якщо останній збереже владу, Угорщина може розраховувати на підтримку від Америки.

Також Новини.LIVE з посиланням на фінансового аналітика Олексія Куща писав, що США зазнали поразки на одному з етапів протистояння на Близькому Сході. Щоправда, конфлікт багатоступеневий. Роботи остаточні висновки після однієї невдачі зарано.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
