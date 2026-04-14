Видео

Трамп: после Ирана мы можем "заехать" на Кубу

Трамп: после Ирана мы можем "заехать" на Кубу

Дата публикации 14 апреля 2026 05:22
Трамп: после Ирана мы можем "заехать" на Кубу
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может "заехать" на Кубу после завершения операции в Иране. Также он высказался и в адрес Тегерана, заявив, что США не позволят Ирану шантажировать мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп про Кубу и Иран

По словам Трампа, Куба это страна, которая переживает упадок, так как ею уже давно "плохо" управляют.

"Мы это сделаем, и возможно, заедем на Кубу после завершения (операции — Ред.). Но Куба — это страна, которой много лет ужасно руководил Кастро", — сказал президент США.

Отдельно он вновь высказался об Иране. Американский лидер заявил, что блокируя Ормузский пролив, Тегеран шантажирует весь мир, но США не позволяет стране это делать.

При этом Трамп в очередной раз сказал, что Соединенные Штаты не пользуются Ормузским проливом.

"Нам не нужен этот пролив. У нас есть собственная нефть и газ, гораздо больше, чем нужно. У нас больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии и России. А к следующему году у нас будет вдвое больше. Но мир нуждается в этом, и сейчас ко нам направляется много судов, чтобы загрузить самое лучшее", — подчеркнул глава Белого дома.

Тем временем CNN со ссылкой на собственный источник пишет, что США и Иран продолжают вести переговоры, чтобы найти дипломатический выход из конфликта. Это происходит уже после того, как в субботу 11 апреля встреча в Пакистане закончилась без достижения мирной сделки.

"Между США и Ираном продолжается взаимодействие, и наблюдается прогресс в попытках достичь соглашения", — сказал изданию американский чиновник.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном. Он считает, что США уже побеждают в войне и полностью разгромили Иран.

Также после переговоров в Пакистане Трамп заявил, что встреча представителей США и Ирана была хорошей, и по большинству вопросов есть согласие. Однако все это не имеет значения, так как Тегеран по-прежнему не отказывается от ядерных амбиций.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
