Трамп примерил образ Иисуса на фоне жесткой критики Папы Льва XIV

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп начал публичный конфликт с новоизбранным понтификом. Американский лидер обвинил Папу Римского Льва XIV в слабости, ошибочной внешней политике и заигрывании с "радикальными левыми", а также заявил, что церковь выбрала американца исключительно для политического противостояния Белому дому.

Об этом Дональд Трамп высказался на своей странице в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Отношения между Белым домом и Ватиканом оказались в эпицентре нового политического скандала. Президент США Дональд Трамп опубликовал пространное критическое заявление в адрес Папы Римского Льва XIV, который возглавил католическую церковь в 2025 году после смерти Франциска. Свое возмущение американский лидер выразил на платформе Truth Social в ночь на 13 апреля.

Трамп обвинил уроженца США Льва XIV в чрезмерной политизации своей деятельности и отсутствии жесткой позиции по ключевым международным вопросам. По словам американского президента, понтифик "слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой".

Особое недовольство Трампа вызвали заявления Папы относительно недавних действий американской администрации. Президент напомнил понтифику о временах пандемии COVID-19, обвинив предыдущую власть в репрессиях против духовенства. Также он резко осудил позицию Ватикана по Ирану и Венесуэле.

"Я не хочу Папу, который считает нормальным, что Иран имеет ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные партии наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, выпускала своих заключенных, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну", — написал Дональд Трамп.

Интересно, что во время своей критики президент США противопоставил Папе его же брата Луи. Трамп признался, что родственник понтифика ему импонирует значительно больше, поскольку он "настоящий фанат MAGA" (Make America Great Again) и полностью поддерживает политический курс нынешней администрации.

Дональд Трамп также озвучил неожиданную конспирологическую теорию относительно самого избрания Льва XIV. Президент убежден, что конклав в Ватикане принял сугубо политическое решение. По его словам, имя нового понтифика не фигурировало ни в каких списках фаворитов, а американца избрали Папой исключительно как инструмент для дипломатического противостояния с действующим президентом США.

"Лео должен быть благодарен, потому что, как всем известно, он был шокирующей неожиданностью. Его не было ни в одном списке кандидатов на папство, и Церковь поставила его на эту должность только потому, что он американец, и они считали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лео не был бы в Ватикане", — подытожил Трамп.

В завершение своей тирады президент США дал совет главе Католической церкви: взять себя в руки, прекратить общаться со сторонниками Барака Обамы, перестать угождать "радикальной левице" и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком. По мнению Трампа, нынешнее поведение Льва XIV только вредит репутации церкви.

Но этим Дональд Трамп не ограничился. Он опубликовал в следующем посте фото, которое было сгенерировано искусственным интеллектом, гдеамериканский лидер предстал в образе Иисуса, который исцеляет мужчину.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Возле него стоит военный, врач, а также обычные граждане США. На фоне виднеется Капитолий, Статуя Свободы и военные самолеты.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп заявлял, что американская делегация провела встречу с представителями Ирана и большинство вопросов для мира якобы согласовали. Однако, до сих пор остается спорным вопрос о ядерном оружии. Американский лидер категорически против того, чтобы Тегеран имел свое ядерное оружие.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США разгромили Иран и считает Америку победителем в войне. Кроме того, он пригрозил Китаю, если там и в дальнейшем будут поставлять оружие Ирану.

А вот Папа Римский недавно призвал сложить оружие. На католическую Пасху, 5 апреля, он обратился к верующим и мировому сообществу с призывом установить мир на планете и прекратить войны.