Трамп приміряв образ Ісуса на тлі жорсткої критики Папи Лева XIV

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп розпочав публічний конфлікт із новообраним понтифіком. Американський лідер звинуватив Папу Римського Лева XIV у слабкості, хибній зовнішній політиці та заграванні з "радикальними лівими", а також заявив, що церква обрала американця виключно задля політичного протистояння Білому дому.

Про це Дональд Трамп висловився на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Відносини між Білим домом та Ватиканом опинилися в епіцентрі нового політичного скандалу. Президент США Дональд Трамп опублікував розлогу критичну заяву на адресу Папи Римського Лева XIV, який очолив католицьку церкву у 2025 році після смерті Франциска. Своє обурення американський лідер висловив на платформі Truth Social у ніч на 13 квітня.

Трамп звинуватив уродженця США Лева XIV у надмірній політизації своєї діяльності та відсутності жорсткої позиції з ключових міжнародних питань. За словами американського президента, понтифік "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою".

Особливе невдоволення Трампа викликали заяви Папи щодо нещодавніх дій американської адміністрації. Президент нагадав понтифіку про часи пандемії COVID-19, звинувативши попередню владу в репресіях проти духовенства. Також він різко засудив позицію Ватикану щодо Ірану та Венесуели.

"Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу, країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включаючи вбивць, наркоторговців та вбивць, до нашої країни", — написав Дональд Трамп.

Цікаво, що під час своєї критики президент США протиставив Папі його ж брата Луї. Трамп зізнався, що родич понтифіка йому імпонує значно більше, оскільки він "справжній фанат MAGA" (Make America Great Again) і цілком підтримує політичний курс нинішньої адміністрації.

Дональд Трамп також озвучив несподівану конспірологічну теорію щодо самого обрання Лева XIV. Президент переконаний, що конклав у Ватикані ухвалив суто політичне рішення. За його словами, ім'я нового понтифіка не фігурувало в жодних списках фаворитів, а американця обрали Папою виключно як інструмент для дипломатичного протистояння із чинним президентом США.

"Лео повинен бути вдячний, бо, як усім відомо, він був шокуючою несподіванкою. Його не було в жодному списку кандидатів на папство, і Церква поставила його на цю посаду лише тому, що він американець, і вони вважали, що це буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Дж. Трампом. Якби я не був у Білому домі, Лео не був би у Ватикані", — підсумував Трамп.

На завершення своєї тиради президент США дав пораду главі Католицької церкви: взяти себе в руки, припинити спілкуватися з прихильниками Барака Обами, перестати догоджати "радикальній лівиці" та зосередитися на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком. На думку Трампа, нинішня поведінка Лева XIV лише шкодить репутації церкви.

Та цим Дональд Трамп не обмежився. Він опублікував у наступному дописі фото, яке було згенероване штучним інтелектом, де американський лідер постав в образі Ісуса, який зцілює чоловіка.

Допис Дональда Трампа.

Біля нього стоїть військовий, лікар, а також звичайні громадяни США. На тлі видніється Капітолій, Статуя Свободи та військові літаки.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, Дональд Трамп заявляв, що американська делегація провела зустріч з представниками Ірану і більшість питань для миру нібито узгодили. Проте, досі залишається спірним питання про ядерну зброю. Американський лідер категорично проти того, щоб Тегеран мав свою ядерну зброю.

Окрім того, Дональд Трамп заявив, що США розгромили Іран і вважає Америку переможцем у війні. Крім того, він пригрозив Китаю, якщо там і надалі постачатимуть зброю Ірану.

А от Папа Римський нещодавно закликав скласти зброю. На католицький Великдень, 5 квітня, він звернувся до вірян та світової спільноти із закликом встановити мир на планеті і припинити війни.