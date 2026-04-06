Папа Лев у великодній промові закликав усіх скласти зброю і йти до миру

Папа Лев у великодній промові закликав усіх скласти зброю і йти до миру

Дата публікації: 6 квітня 2026 00:01
Папа Лев у великодній промові закликав світ скласти зброю і йти до миру
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У неділю Папа римський Лев XIV виступив зі своєю першою великодньою промовою. У ній він звернувся із закликом скласти зброю і перейти до миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Що сказав Папа Лев у своїй промові

Цього дня, 5 квітня, близько 150 тисяч людей зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб почути першу великодню промову нового понтифіка. Стоячи на центральному балконі базиліки, він закликав усіх, "хто має владу розв'язувати війни", обрати мир.

"У цей святковий день давайте відкинемо всяке прагнення до конфліктів, панування і влади і будемо молити Господа дарувати мир світу, розореному війнами. Ми звикаємо до насильства, змиряємося з ним і стаємо байдужими, байдужими до загибелі тисяч людей. Нехай ті, у кого є знаряддя, солдат його. Нехай ті, хто має владу розв'язувати війни, виберуть мир", — сказав він.

Як зазначають ЗМІ, Папа Лев є першим в історії папою римським, родом зі США, який став один із найзатятіших критиків війни на Близькому Сході. У своїх зверненнях він неодноразово засуджував військові конфлікти по всьому світу і закликав до зниження напруженості.

Що ж стосується великодньої промови, у своєму зверненні понтифік не назвав жодної конкретної країни або конфлікту.

Додамо, що під час виступу Папа Лев оголосив наступну суботу днем молитви за мир і закликав людей в усьому світі об'єднатися у спільній молитві.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за добу до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Папа римський Лев закликав негайно припинити вогонь. Він підкреслив, що мир не можна відкладати.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський днями провів телефонну розмову з понтифіком. Глава держави висловив йому подяку за участь у процесі повернення дітей, яких незаконно вивезла Росія.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Реклама

