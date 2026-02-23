Відео
Нехай замовкне зброя — заява Папи напередодні річниці війни в Україні

Нехай замовкне зброя — заява Папи напередодні річниці війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 09:08
Папа Римський закликав до миру напередодні річниці війни в Україні
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню напередодні четвертих роковин початку повномасштабної війни в Україні. Він наголосив, що мир не можна відкладати і він "є нагальною вимогою". 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Папа сказав у неділю після проказування молитви "Ангел Господній", передає Vatican News.

Читайте також:

Заява Папи до четвертих роковин війни в Україні

"Минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань... Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління", — сказав Папа.

Він наголосив, що мир не можна відкладати і він є нагальною потребою, яка повинна "знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення".

"Я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру", — наголосив понтифік.

Він також закликав усіх помолитися за український народ та за усіх, хто страждає від цієї війни.

Роковини війни в Україні

24 лютого 2026 року мине чотири роки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Очікується, що у цей день до Києва прибудуть іноземні лідери

Також до роковин повномасштабної війни із заявою виступить Дональд Трамп. Президент Америки зробить заявву на спільному засіданні обох палат Конгресу зі зверненням про стан держави.

Водночас у різних містах та країнах світу проходять акції на підтримку України напередодні річниці війни. Так, тисячі людей зібралися на центральних площах в Торонто. Головна мета — висловити свою солідарність з українським народом. 

Папа Римський Україна війна в Україні Росія припинення вогню
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
